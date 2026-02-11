Axonaut annonce une forte progression de son chiffre d’affaires, qui atteint 10 millions d’euros en 2025, contre 7 millions d’euros en 2024, soit une croissance significative sur un marché particulièrement concurrentiel. Cette performance confirme la capacité d’Axonaut à s’imposer comme un acteur stratégique pour les petites entreprises, notamment dans le contexte de la réforme de la facturation électronique.

Fondé à Toulouse en 2017 par Nicolas Michel et Nicolas Ricard, Axonaut est un logiciel de gestion conçu pour simplifier le quotidien des dirigeants, de leurs équipes et de leurs experts-comptables. Porté par l’ambition de moderniser la gestion des petites entreprises, Axonaut propose une solution complète à prix unique, couvrant les devis, la facturation, la relation client, la gestion de projets, les stocks et les finances. Aujourd’hui, la solution accompagne des dizaines de milliers d’utilisateurs en France dans leur gestion quotidienne.

Une année riche en innovations

En 2025, Axonaut a enrichi son offre de services financiers en intégrant le prélèvement clients directement depuis son compte professionnel. Axonaut a également ouvert sa plateforme à l’intelligence artificielle grâce à l’intégration d’un MCP, permettant une compatibilité avec tout agent d’IA. Conformément à sa feuille de route, l’entreprise a obtenu la certification Peppol pour la facturation électronique en Europe et son agrément officiel de Plateforme Agréée en France. Dans ce contexte, Axonaut confirme sa position parmi les rares éditeurs souverains de facturation électronique, développés et hébergés en France, et financés exclusivement par des fonds français.

Une croissance portée par une organisation unique

Fait notable, cette forte croissance a été réalisée à effectif constant. Axonaut s’appuie sur une équipe volontairement restreinte de vingt collaborateurs, travaillant ensemble en présentiel, sans hiérarchie managériale traditionnelle. À rebours des modèles où les équipes croissent plus vite que les processus, cette organisation atypique a démontré son efficacité dès les débuts de l’entreprise et constitue aujourd’hui un véritable levier de performance pour l’entreprise toulousaine.