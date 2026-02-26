TECHNILOG, éditeur de logiciels B2B spécialisés dans la collecte et la valorisation des données industrielles, accompagne la SNCF autour d’un projet structurant de supervision des flux terrain via sa solution de supervision WebI/O.

Dans les environnements industriels et d’infrastructures critiques, la supervision et la fiabilité des données terrain constituent un enjeu majeur. C’est dans ce contexte que s’inscrit un projet de grande ampleur mené avec la SNCF, s’appuyant sur la plateforme WebI/O, développée par TECHNILOG.

Un contexte à fortes contraintes opérationnelles

Les infrastructures ferroviaires imposent des exigences particulièrement élevées : continuité de service, robustesse des systèmes, supervision multi-sites, mais aussi hétérogénéité des équipements et des protocoles. Dans ce type d’environnement, la collecte de données ne peut souffrir ni approximation ni rupture. Les systèmes doivent être capables de centraliser, superviser et restituer l’information en temps réel, tout en s’intégrant dans des architectures existantes complexes.

WebI/O comme brique centrale de supervision

Dans le cadre de ce projet, la plateforme WebI/O joue un rôle central. Elle permet : la supervision unifiée de flux issus de sources multiples, la visualisation et l’exploitation des données industrielles et une approche scalable adaptée à des infrastructures étendues. WebI/O a été retenue pour sa capacité à s’adapter aux contraintes spécifiques du terrain, sans imposer de refonte lourde des systèmes en place. Cette approche progressive est un facteur clé dans les projets industriels de grande échelle.

Fiabilité, maintenabilité et vision long terme

Au-delà de la performance immédiate, le projet s’inscrit dans une logique de pérennité. La capacité à faire évoluer les usages, à intégrer de nouveaux équipements et à maintenir la cohérence des données dans le temps constitue un enjeu stratégique. L’expertise de TECHNILOG sur les problématiques d’interopérabilité industrielle et de supervision centralisée a permis de répondre à ces exigences, dans un cadre respectant les contraintes opérationnelles et de sécurité propres à un acteur comme la SNCF.

Une référence structurante pour TECHNILOG

Ce projet illustre la capacité de TECHNILOG à intervenir sur des environnements complexes et critiques, où la fiabilité des données et la robustesse des architectures ne sont pas négociables. Il confirme également la pertinence de solutions conçues dès l’origine pour le terrain industriel réel, loin des approches standardisées ou purement expérimentales.