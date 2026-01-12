La téléphonie d’entreprise, l’accès Internet, le SD-WAN, les services cloud et la couche sécurité ne se pilotent plus en silos. Entre l’explosion des usages collaboratifs (souvent arrimés à Microsoft 365), la généralisation du travail hybride et la montée en puissance des exigences de résilience, le “socle de communication” redevient un sujet phare d’architecture IT pour les DSI. Derrière le désormais fameux terme UCaaS, se cache bien une convergence voix-mobilité-collaboration, hébergée et intégrée, qui déplace une partie de la criticité vers les opérateurs, leurs plateformes et leurs chaînes de sous-traitance.

C’est dans ce contexte que le groupe français Sewan annonce l’acquisition de TechIT.be, opérateur télécom et IT belge, une opération qui vise explicitement à consolider l’empreinte du groupe en Belgique et à muscler son positionnement “cloud + télécom + cyber” à l’échelle européenne.

Sewan, l’agrégateur cloud-télécom qui industrialise via une plateforme

Sewan s’est construit sur une promesse simple : simplifier et automatiser des services télécoms et cloud consommés au quotidien par les entreprises, avec une approche historiquement très orientée canal et partenaires. Le groupe met en avant un écosystème couvrant la voix et la collaboration, l’accès et les réseaux, ainsi que la sécurité et le cloud, le tout piloté par une couche d’automatisation (commande, provisioning, facturation) qui structure son modèle de “marque blanche”.

Sur le plan européen, Sewan revendique une expansion construite par acquisitions successives, avec un premier jalon en Espagne, puis une implantation en Belgique et plus récemment aux Pays-Bas.

Côté trajectoire économique, le groupe a communiqué ces dernières années sur une montée en puissance rapide, avec un chiffre d’affaires 2023 évoqué à 192 M€.

TechIT.be, un opérateur-intégrateur belge, “guichet unique” télécom et IT

TechIT.be se présente comme un “point de contact unique” pour des besoins Internet, VoIP, mobile, services IT, cloud et cybersécurité, avec une implantation à Grez-Doiceau, en Wallonie. La société met en avant des services d’opérateur (connectivité, téléphonie) et une couche plus intégration/infogérance (réseau, sécurité, support), ainsi qu’une logique d’hébergement et de datacenters belges dans son discours commercial.

TechIT.be n’est pas une découverte tardive pour Sewan. Les deux entreprises se connaissent de longue date, TechIT.be étant partenaire de Sewan depuis plus de dix ans.

Un rapprochement Cloud & Telecom

Sewan positionne l’acquisition comme un rapprochement “cloud et télécom”, pensé sur trois plans : technologique (automatisation et cyber), commercial (cumul d’un modèle indirect en marque blanche et de l’activité de courtage de TechIT.be) et humain (maintien des équipes, continuité de la relation partenaires).

« Au-delà de la complémentarité de nos offres, nous avons été séduits par l’expertise technique, la capacité d’innovation et l’ accompagnementclients de l’équipe de TechIT.be. Cette acquisition illustre notre ambition d’étendre notre modèle en Europe tout en conservant une approche locale forte », explique Alexis DE GORIAINOFF, CEO du Groupe Sewan.

Pour 2026, le nouveau groupe unifié vise un chiffre d’affaires proche de 20 M€ en Belgique cette année (et 200 millions d’euros en Europe), avec une équipe de 40 collaborateurs.

Une consolidation du marché qui se lit à deux niveaux

En Belgique, l’opération s’inscrit d’abord dans un paysage où les grands opérateurs (Proximus, Orange Belgium, Telenet/VOO selon les segments) structurent l’accès, et où l’écosystème B2B se compose d’opérateurs alternatifs, d’intégrateurs et de spécialistes UCaaS capables de superposer des services (cloud PBX, convergence fixe-mobile, intégration Teams, etc.). La connectivité elle-même s’appuie sur une pluralité d’infrastructures et de fournisseurs, ce qui rend la promesse de “guichet unique” attractive mais exigeante en exécution.

Pour Sewan, il s’agit surtout d’accélérer là où le go-to-market existe déjà. Une relation partenaire de plus d’une décennie réduit mécaniquement le risque d’intégration technologique et opérationnelle, surtout quand l’automatisation (provisioning, support, industrialisation) constitue le cœur du modèle.

Le modèle “marque blanche” vise l’écosystème d’intégrateurs, MSP et revendeurs qui veulent rester maîtres de la relation client tout en s’appuyant sur une plateforme opérateur. C’est une réponse pragmatique à un marché où les opérateurs historiques dominent l’infrastructure, mais où la valeur se déplace vers l’intégration, la sécurité managée et l’expérience d’exploitation. En ajoutant TechIT.be, Sewan combine ce levier indirect avec une activité de courtage et une présence locale renforcée, ce qui élargit l’accès au mid-market et aux besoins plus “corporate”. L’opération est présentée comme un accélérateur d’innovation “automatisation + cyber”, ce qui renvoie à un mouvement de fond : la communication d’entreprise n’est plus seulement un sujet de continuité de service, mais un périmètre à sécuriser (SIP trunk, fraude, compromissions de comptes, interconnexions Teams/CRM, accès distants).

Au niveau européen, l’acquisition reflète surtout une bataille de plateformes. Le marché UCaaS et communications unifiées est occupé par des acteurs globaux et des acteurs européens : Microsoft, Cisco, Zoom, RingCentral, 8×8, Vonage ou Mitel apparaissent régulièrement dans les panoramas de marché, pendant que des groupes européens comme Dstny, Gamma Communications ou NFON investissent fortement le canal et les partenaires. Face à ces dynamiques, Sewan cherche visiblement à consolider un profil d’opérateur-plateforme paneuropéen, capable de servir à la fois des partenaires en marque blanche et des entreprises en direct, avec une empreinte locale qui reste un facteur clé (réglementation, numérotation, interconnexions, support, exigences sectorielles).

En filigrane, l’acquisition Sewan-TechIT.be confirme une tendance : le marché cloud-télécom B2B européen se consolide autour d’acteurs capables de marier distribution indirecte, automatisation industrielle et sécurité.

Sewan devient revendeur agréé Starlink

Parallèlement à l’acquisition de TechIT.be, Sewan annonce une nouvelle étape dans sa stratégie d’innovation en devenant revendeur agréé Starlink. Avec cette alliance, l’opérateur enrichit son catalogue d’une technologie satellite de nouvelle génération, capable d’offrir une connectivité rapide, fiable et à faible latence, y compris dans les zones les plus isolées. Une avancée qui permettra à Sewan de proposer, dès le premier trimestre 2025, l’offre de connectivité la plus complète du marché.

Grâce au réseau de satellites en orbite basse développé par SpaceX, Starlink contourne les limites des infrastructures terrestres traditionnelles et répond aux besoins critiques des entreprises : monitoring industriel en temps réel, collaboration cloud, visioconférence ou encore continuité d’activité pour les sites sensibles. L’intégration de cette solution au portefeuille Sewan ouvre la voie à une connectivité universelle, pensée pour s’adapter aussi bien aux TPE rurales qu’aux PME multi‑sites ou aux grands groupes industriels opérant depuis des environnements isolés.

Pour Sewan, cette collaboration s’inscrit dans une vision commune avec Starlink : rendre la connectivité accessible partout, tout en garantissant performance, simplicité et excellence technique. En combinant la puissance technologique de Starlink et l’expertise opérationnelle de Sewan, les entreprises disposent désormais d’une réponse robuste, flexible et prête à soutenir leur croissance, quel que soit leur contexte géographique ou leurs enjeux numériques.

