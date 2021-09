La scale-up française des télécoms Sewan annonce l’acquisition d’Ikoula qui devrait lui permettre de diversifier sa gamme de produits d’hébergement.

Sewan est un opérateur 100% cloud qui propose aux entreprises modernes tous les services de communication indispensables en mode as a service, qu’ils s’agissent de services de téléphonie fixe ou mobile, d’accès internet, d’outils de collaboration audio-visuelle. Plus de 75 000 entreprises, dont 2 000 ETI, utilisent aujourd’hui ses services auprès de près d’un million d’utilisateurs finaux. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 700 collaborateurs répartis sur la France, l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique.

De par ses activités purement numériques et l’évolution des usages, le fournisseur s’est aussi transformé en hébergeur d’applications et services cloud avec sa solution Cloud Datacenter certifiée HADS (Hébergeur agréé de données de santé). Et alors que les entreprises sont de plus en plus contraintes de se tourner vers du purs prestataires européens (notamment au travers de la nouvelle stratégie Cloud au Centre du gouvernement français), Sewan cherche à surfer sur la tendance et à renforcer son expertise cloud afin de diversifier son offre d’hébergement.

Dans cette optique, l’entreprise vient d’annoncer sa 8 ème acquisition depuis sa création en 2007. Et pas n’importe laquelle. Celle d’Ikoula. Acteur bien connu du Web et du cloud, Ikoula est l’un des pionniers de l’hébergement en France. Né en 1998, il possède ses propres datacenters à Reims et Eppes (dans l’Aisne). L’hébergeur compte plus de 6 600 clients répartis dans 60 pays et a réalisé en 2020 un chiffre annuel de 8 millions d’euros. Mais le petit hébergeur français avait de plus en plus de difficultés à cultiver sa différence et préserver son indépendance face à la forte croissance des hyperscalers américains.

Cette acquisition va permettre à Sewan de s’appuyer sur les infrastructures, les produits et la soixantaine de collaborateurs d’Ikoula (experts du Cloud) pour renforcer son offre de services spécifique à l’hébergement des applications et des données critiques. « De quoi répondre, en étant toujours au plus près des besoins des entreprises, à sa promesse initiale, qui est notamment de proposer le meilleur hébergement au meilleur prix » expliquent ses dirigeants.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.