Entièrement élaborée par les équipes de la scale-up en France, la nouvelle solution SD-Wan de Sewan veut simplifier les communications et les problématiques de connectivité à Internet et au Cloud dans les structures de moindre taille.

Aujourd’hui, TPE et PME sont particulièrement dépendantes de l’Internet et du Cloud. Tous leurs applicatifs sont généralement en mode SaaS et elles sont très utilisatrices de la messagerie, de la visioconférence et du travail hybride. Parallèlement, elles sont confrontées aux aléas du déploiement de la fibre et dépendent même parfois intégralement de la performance de connexions 4G ou 5G. Sans compter que, étant donné la criticité des applications Cloud pour leur business, elles doivent également réfléchir aux solutions de connexion de secours quand le lien prioritaire tombe.

Pouvoir piloter les flux de données et applicatifs entre l’entreprise, ses utilisateurs, le cloud et l’internet, quelles que soient les connexions utilisées, depuis une unique interface centralisée a toujours été la fonction première du SD-WAN.

« Les TPE et PME font aujourd’hui face à plusieurs problématiques importantes en termes de télécommunication. Il leur faut pouvoir centraliser le pilotage des connexions Internet mais aussi gérer sereinement leurs flux applicatifs, avec une priorisation de certaines applications par rapport à d’autres (un CRM plutôt qu’un outil de streaming vidéo par exemple), et ce, que leurs collaborateurs soient en télétravail ou sur site. Le SD-WAN leur semble donc tout indiqué » explique ainsi Cédric Rittié, Directeur Marketing et Produit chez Sewan.

Il reconnait cependant, que les solutions jusque-là existantes ne leur sont pas adaptées : elles proposent souvent des fonctionnalités dont la largeur des possibilités ne correspond pas à leurs besoins réels, et nécessitent formation et compétences techniques.

« Ne trouvant pas sur le marché un éditeur répondant à notre besoin de simplification du SD-WAN pour cette cible, nous avons fait le choix de le développer en interne, justifie Cédrix Rittié. Nous avons voulu un SD-WAN compréhensible et facile à mettre en œuvre, pour le spécialiste comme pour le novice. »

Sewan lance donc sa propre offre SD-WAN développée en interne qui fait la part belle à la simplicité d’utilisation. Grâce à une Box capable de gérer jusqu’à 3 liens WAN et installée en un clin d’oeil, les entreprises peuvent facilement piloter leur réseau et leur connectivité Internet. En quelques clics, elles choisissent la répartition des applications, l’état des liens d’accès, la configuration de vos services et peuvent obtenir un reporting complet des performances pour analyser performances et trafics.

Sewan assure que la solution a été co-construite avec des TPE et PME en partant d’une page blanche afin de construire une solution répondant au plus près aux besoins de ces entreprises.

L’opérateur assure qu’il ne s’agit là que d’une première brique de services et que de nouvelles fonctionnalités seront insufflées incrémentalement dans les mois à venir.

