Opérateur européen et hébergeur 100% cloud, Sewan étend son offre mobile tous azimuts.

L’opérateur annonce ses forfaits 5G orientés entreprise avec des déclinaisons allant de 50 Go à 500 Go. Les utilisateurs qui bénéficiaient de forfaits 4G (allant de 50 Go à 250 Go) peuvent passer à la 5G sans surcoût supplémentaire. L’essentiel étant dès lors de disposer d’un terminal compatible 5G.

Pour les entreprises déjà clients Sewan, l’activation des forfaits 5G peut être réalisée directement depuis l’interface unique de pilotage de l’opérateur, interface dénommée Sophia.

Par ailleurs, Sewan veut répondre aux problématiques de qualité des communications mais aussi de couverture afin de limiter les zones blanches. Dans une logique de simplification des solutions télécoms pour les entreprises, Sewan propose dorénavant deux nouvelles fonctionnalités liées aux usages mobiles : la VoWIFI et la VoLTE.

Autrement dit, l’opérateur offre désormais à ses clients la possibilité de passer des appels et d’échanger des SMS par le WiFi (VoWIFI = Voice over WIFI) ce qui permet aux entreprises disposant d’un lien internet mais d’une faible connectivité mobile de redonner de l’accessibilité à leur collaborateur.

Il offre également la possibilité de passer appels et SMS par le réseau data LTE (VoLTE = Voice over LTE) pour une meilleure qualité des appels si la 4G (ou la 5G) sont bien reçus.

Pour en savoir plus : Sewan