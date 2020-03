Sewan, opérateur et hébergeur 100% cloud installé en France, Espagne, Allemagne et Belgique où il compte 750 000 utilisateurs finaux annonce la Ligne Mobile Avancée (LMA), une suite d’outils destinée aux collaborateurs en selfcare.

A l’aide de LMA, ceux-ci peuvent paramétrer facilement le ou les numéros (standard de l’entreprise, SAV, numéro fixe …) qui seront présentés à leurs interlocuteurs, mettre en place des renvois vers d’autres lignes ou mettre en place différents annonces vocales sur leur messagerie. Sont également proposées des fonctions de retranscription en texte des messages vocaux vers le mail ou par SMS. Le tout sans avoir besoin de passer par le service informatique ou les services généraux pour changer de configuration.

Sewan propose ses services en marque blanche, les entreprises clientes peuvent donc personnaliser complètement l’interface utilisateur et insérer leur nom, logo et couleurs. Les menus utilisateurs, les rubriques, les pages et les contenus sont créés librement selon les besoins à travers un logiciel qui fonctionne comme un véritable CMS.

Evidemment, la Ligne Mobile Avancée n’est pas limitée aux offres de Sewan et peut piloter les offres d’autres opérateurs. Des fonctions de tableau de bord, journal d’appels, informations de consommation sont disponibles.

Pour en savoir plus : Sewan