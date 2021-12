Scale-up française des télécoms créée en 2007, Sewan vise à simplifier l’usage des communications en entreprise. Son cofondateur et PDG, Alexis de Goriainoff est notre invité de la semaine.

Ancien opérateur télécom B2B, Sewan a rapidement réalisé que la télécom était désormais une problématique logicielle et s’est orienté vers des solutions CaaS (Communication as a Service). Désormais, l’éditeur est aussi un hébergeur cloud et a récemment racheté Ikoula. Son activité repose désormais sur trois piliers : la connectivité, la communication et l’hébergement.

Aujourd’hui acteur majeur paneuropéen, Sewan compte 700 collaborateurs et plus d’un million d’utilisateurs finaux, répartis dans 4 pays : France, Espagne, Belgique et Allemagne. Sewan dispose en outre d’un réseau de plus de 1000 partenaires et de 75 000 clients. Son PDG, Alexis de Goriainoff est l’invité de Guy Hervier.

Ensemble, ils reviennent sur l’augmentation des prix des licences Microsoft 365 qui va avoir des répercussions sur les clients mais aussi sur les partenaires comme Sewan. L’occasion d’évoquer longuement aussi sur les stratégies actuelles de l’Europe pour retrouver une souveraineté dans le numérique et le cloud.