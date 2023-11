Ça bouge du côté des solutions UCaaS et notamment des solutions dédiées aux fournisseurs de service. Enreach annonce une mise à jour majeure de sa plateforme Enreach UP.

Enreach for Service Providers annonce le lancement d’une version améliorée de sa plateforme de communications unifiées – customisable by design – « Enreach UP ». La plateforme hautement personnalisable, automatisable, évolutive et « mobile first » est disponible sur mobile et PC, intègre l’UCaaS, le CCaaS et des outils de productivité dans une solution convergente.

« Bien plus qu’une simple mise à jour de la plateforme existante, Enreach UP constitue une avancée significative, offrant à nos partenaires contrôle, flexibilité et choix de déploiement. Cela renforce notre position de leader des solutions de contact en Europe » affirme Bertrand Pourcelot, PDG d’Enreach for Service Providers Europe.

Une nouvelle fois, la personnalisation est au cœur de cette mise à jour d’une plateforme qui se définit elle-même comme « Customisable by design ». Une approche qui permet aux partenaires de fournir uniquement les fonctionnalités dont un client a besoin. « Par exemple, la plupart des petites entreprises n’ont généralement pas besoin d’afficher tous les services internes sous forme de catégorie dans leurs carnets de contacts, mais elles peuvent également choisir de les réactiver si la situation change. De plus, l’application de l’utilisateur final s’adapte au rôle et au profil de l’utilisateur afin d’offrir, par exemple, à un superviseur ACD une expérience utilisateur rafraîchie en matière de supervision des files d’attente, de contrôle en temps réel des règles de distribution d’appels ainsi que d’action sur l’activité des agents » explique l’éditeur.

La nouvelle mouture d’Enreach UP présente plus de 150 nouveautés, incluant une amélioration significative des API, une conception UX optimisée pour le mobile, et des fonctionnalités de productivité avancées, telles que l’intégration du WebRTC pour des appels via navigateur avec une qualité audio supérieure. Elle bénéficie aussi d’une interface utilisateur plus intuitive, simplifiant l’interaction sur différents appareils, notamment mobiles.

La nouvelle version d’Enreach UP vise aussi à renforcer l’engagement client avec de nouvelles fonctionnalités comme l’historique intelligent des appels de groupe et l’intégration CRM pour une identification plus précise des appelants. Côté statistiques, de nouveaux outils analytiques comme le Wallboard ACD permettent un suivi en temps réel des performances des centres d’appels.

La plateforme s’aligne également sur les régulations telles que le MAN (Stir/Shaken) pour lutter contre l’usurpation d’identité téléphonique.

« Enreach UP est disponible dès maintenant pour nos partenaires de plateforme et sur notre plateforme mutualisée (PaaS), et nous avons été ravis d’avoir pu la présenter en avant-première à nos partenaires du monde entier lors de notre événement biannuel à Nice en octobre » conclut Bertrand Pourcelot.