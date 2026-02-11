Paritel, leader indépendant français des télécoms pour les TPE et les PME, confirme son engagement à accompagner les acteurs du CHR dans leur transformation numérique en signant une convention avec le Groupement des Hôtelleries et Restaurations de France.

Le Groupement des Hôtelleries & Restaurations de France (GHR) est né le 1er janvier 2023 de la fusion de trois organisations professionnelles représentatives : le GNI, Groupement National des Indépendants Hôtellerie et Restauration, le SNRTC, Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale et le SNRPO, le Syndicat National de la Restauration Publique Organisée ( https://www.ghr.fr ).Le GHR, présidé par Catherine Quérard, fédère à ce jour 12 000 établissements employant 150 000 salariés.

Un partenariat stratégique

Dans le cadre de cet accord, Paritel mettra son expertise au service des membres du groupement autour des problématiques liées à la transformation digitale : réseau, cybersécurité, connectivité, sécurité des locaux, etc. Autant de domaines d’expertise dans lesquels Paritel bénéficie d’une reconnaissance forte sur le marché. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la mission du GHR d’accompagner les hôteliers et restaurateurs dans leur montée en performance, notamment sur les enjeux clés de la connectivité, de la digitalisation et de la sécurisation des communications. Dans ce contexte, Paritel participera à différents événements du GHR et répondra aux attentes des adhérents sur l’ensemble du territoire grâce à ses agences et équipes régionales. Les membres du GHR pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement dédié, de solutions de télécommunications sur mesure et s’appuyer sur un partenaire de confiance pour mener à bien leurs projets IT et Télécoms.

Maxime BOSNET, Directeur général délégué de Paritel « La signature de ce partenariat confirme notre engagement à développer notre présence auprès des acteurs du CHR qui vont devoir faire évoluer leurs outils et infrastructures IT ces prochaines années pour répondre à de nouveaux usages, offrir toujours plus de service à leurs clients et développer leur compétitivité. Notre expertise unique sur le marché et notre parfaite connaissance du monde CHR sont de réels atouts au service des membres du groupement. »