Datacenters à l’arrêt, navires immobilisés, chaînes industrielles bloquées : les risques électriques ne pardonnent pas. La maintenance prédictive change la donne en transformant les signaux faibles en bouclier de sécurité.

Plus que jamais, la maitrise du risque industriel se positionne comme un axe stratégique dans différents cas d’usage. Dans ce contexte, force est de constater que de nombreux secteurs doivent nécessairement repenser la sécurité de leurs infrastructures pour ne pas subir de rupture d’exploitation qui pourrait avoir des conséquences importantes pour leurs activités comme pour celles de leurs clients. Ainsi, le sujet lié aux incendies provenant de dysfonctionnements électriques doit être positionné comme une priorité absolue. En effet, ce risque est souvent mal pris en compte et n’est pas suffisamment abordé sous un angle prédictif. C’est précisément sur ce point spécifique qu’il convient désormais de prendre des dispositions.

Des cas d’usages où l’approche prédictive n’est plus une option

Afin de donner plus de lisibilité à notre propos, voici quelques secteurs où l’approche prédictive liée aux dysfonctionnements électriques prend tout son sens et permet d’éviter de véritables catastrophes.

Le secteur des Datacenters est l’un des principaux marchés concernés par une détection préventive des risques électriques. En effet, dès le départ d’un incendie, les conséquences sont souvent dramatiques et des bâtiments entiers peuvent être ravagés par les flammes. Les réactions et dispositifs traditionnels sont malheureusement tournés vers une approche a posteriori et non vers une détection en amont. Anticiper les incendies est donc un élément clé à prendre en considération. Les Datacenters doivent intégrer ce point dans leur gouvernance pour protéger au mieux leurs clients. La notion de prédictibilité est stratégique. Sur ce point, analyser des signaux faibles au niveau des armoires électriques et des équipements est fondamental.

Le secteur du transport maritime. Véritables usines flottantes, les flottes de navires et porte-conteneurs jouent un rôle central dans le transport des marchandises et l’économie mondiale. Alimentés par des dizaines d’armoires électriques indispensables à la propulsion, à la navigation et aux systèmes de sécurité, ces navires évoluent dans des environnements critiques soumis à rude épreuve. Une panne électrique peut avoir des conséquences dramatiques : perte de manœuvrabilité en pleine mer, impossibilité d’éviter une collision ou un échouement, mise en danger de l’équipage, des passagers et de la cargaison, sans oublier l’impact environnemental en cas d’accident. Adopter une démarche centrée sur la maintenance prédictive devient donc stratégique. Elle permet non seulement d’anticiper les risques d’incendie et d’identifier les défauts avant qu’ils ne provoquent une panne, mais aussi de renforcer la sécurité opérationnelle et la fiabilité des routes maritimes. Les armateurs disposent ainsi de nouvelles opportunités pour protéger des infrastructures vitales et garantir la continuité d’activité de leurs flottes.

Le secteur de l’industrie. À l’image d’un navire en haute mer, une entreprise privée de manœuvrabilité se retrouve en grand danger. Aujourd’hui, l’énergie est devenue un nerf vital : la continuité d’activité dépend directement de la stabilité électrique. Les offres de mobilité nécessitent des infrastructures toujours plus électrifiées, l’IA et le traitement massif des données consomment des ressources exponentielles, tandis que le contexte politico-économique fragilise les chaînes d’approvisionnement et accroît la vulnérabilité. Dans ce paysage sous tension, la moindre panne ou indisponibilité énergétique peut bloquer des opérations entières, faire perdre le contrôle face aux concurrents et générer des pertes majeures. La maintenance prédictive devient alors bien plus qu’une précaution technique : c’est un levier stratégique pour préserver la résilience et la souveraineté des organisations.

La maintenance prédictive liée aux armoires électriques est donc une réalité concrète à positionner dans la gouvernance de nombreux acteurs. C’est à cette condition que ces derniers pourront sécuriser leurs opérations et s’appuyer sur des environnements fiables et opérationnels.

Par Christophe Pottier chez HDSN

