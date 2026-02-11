La généralisation de l’usage des flottes mobiles en entreprise est aujourd’hui une réalité concrète qui amène les entreprises à repenser leurs processus de gestion traditionnels. Dans ce contexte, s’appuyer sur une approche intégrée est un impératif stratégique et doit permettre de gagner en sérénité dans le pilotage de sa flotte. Mais comment faire et quels fondamentaux prendre en compte ? Pour répondre à cette question sensible, voici trois pistes génératrices de productivité et de performance.

Industrialiser son pilotage en s’appuyant sur les bons outils et des équipes expertes

S’appuyer sur une plateforme dédiée permet de faciliter le quotidien des gestionnaires de flotte IT en leur faisant gagner du temps et de la tranquillité d’esprit. L’objectif est de fournir tout ce dont l’utilisateur a besoin au quotidien, tout en simplifiant la gestion déléguée de la flotte et en sécurisant les terminaux IT pour le gestionnaire du parc. Ainsi, une solution dédiée et interconnectée permet de gérer les actifs (téléphones, tablettes, ordinateurs portables et de bureau, accessoires, etc.) en toute simplicité et place les collaborateurs au cœur de la valeur.

Pas de gestion de flotte mobile sans sécurité

Un autre point clé à intégrer est celui de la cybersécurité. En effet, ne pas sécuriser ses appareils mobiles revient à exposer fortement son entreprise, son infrastructure IT et son SI àdes risques de différentes natures. Dans ce contexte, prendre en compte les notions de MDM, EDR et UDR est un élément incontournable. Ce faisant, il sera possible d’intégrer la notion de protection cyber dans son approche de pilotage de flotte et de permettre aux collaborateurs de travailler dans une bulle de confiance.

Intégrer l’approche RSE dans son projet

Peu développé il y a encore quelques années, le sujet de la RSE est aujourd’hui un enjeu pour la majorité des entreprises. C’est dans ce contexte que la gestion des flottes ne fait pas exception au regard de son fort impact environnemental. Ainsi, bien gérer la fin de vie des produits est essentiel pour réduire les déchets électroniques et rendre l’IT plus vert. La prise en compte du cycle de vie des mobiles est alors un processus à industrialiser : fourniture des appareils, reprise, recyclage. Jeter ses mobiles en fin de vie n’est donc plus une fatalité. Il est possible de gérer la fin de vie des actifs, de bénéficier de services certifiés pour le recyclage, de remettre à neuf les appareils et de leur donner une seconde vie.

Ces trois piliers sont des incontournables pour moderniser et professionnaliser son mode de gestion de flotte mobile. C’est à cette condition que les gestionnaires de flottes pourront travailler toujours plus efficacement et simplement en prenant en compte tous les aspects indispensables pour mener à bien leurs opérations.

Par Sébastien REVERDY, Président de Bconnex