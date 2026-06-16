L’éditeur toulousain Axonaut enrichit son logiciel de gestion avec un module de prise de rendez-vous intégré, permettant aux TPE et PME françaises de rapatrier leurs données et réduire leurs coûts opérationnels.

En France, des dizaines de milliers de petites entreprises utilisent des outils comme Calendly pour planifier leurs rendez-vous. Trop souvent leurs données transitent par des serveurs américains, et les logiciels de rendez-vous fonctionnent en silo — déconnecté de leur facturation, de leur CRM et de leur gestion commerciale. À environ 12 € par utilisateur et par mois, l’abonnement aux outils de rendez-vous en ligne s’ajoute à un empilement d’abonnements SaaS qui pèse sur les budgets des petites structures.

Une alternative française, intégrée et sans surcoût

Axonaut, logiciel de gestion tout-en-un utilisé par plus de 12 000 entreprises françaises, annonce le lancement de son module de planification de rendez-vous en ligne. La fonctionnalité est incluse dans l’abonnement existant, sans coût additionnel pour ses utilisateurs. Le module permet à un prospect de réserver un créneau depuis un lien personnalisé ou une page intégrée au site web de l’entreprise. Le rendez-vous se synchronise automatiquement avec le CRM : création du contact, de l’échange et de l’opportunité commerciale, sans aucune saisie manuelle.

Les points clés :

– Page de réservation personnalisable aux couleurs de l’entreprise

– Formulaire configurable (champs texte, date, liste déroulante, choix multiples)

– Rappels automatiques par email et SMS pour réduire les rendez-vous manqués

– Possibilité d’encaisser un paiement à la réservation

– Données hébergées en France, conformité RGPD native

– Support client basé à Toulouse, en français

Sortir les TPE de la dépendance aux outils isolés

« Les petites entreprises n’ont pas besoin d’un outil de plus. Elles ont besoin que leurs outils existants fassent plus », explique Nicolas Ricard, PDG et cofondateur d’Axonaut. «

Un rendez-vous pris doit alimenter directement le cycle commercial, sans copier-coller ni intégration à bricoler soi-même. C’est ce qu’on propose : la même expérience moderne que des outils de rendez-vous comme Calendly, mais connectée à toute la gestion de l’entreprise, hébergée en France et incluse dans l’abonnement. »

Avec ce lancement, Axonaut poursuit sa stratégie de plateforme unifiée pour TPE et PME, couvrant CRM, facturation électronique, comptabilité, trésorerie, RH et désormais prise de rendez-vous – le tout dans un seul abonnement à partir de 38 €/mois.