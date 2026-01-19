OpenAI pressentirait-elle des temps plus difficiles ? La scale-up cherche à préserver et étendre son auditoire tout en diversifiant ses sources de revenus. Elle lance à l’international sa version « low-cost » ChatGPT GO, annonce l’arrivée de la pub (heureusement pas partout) et signe avec Cerebras…

OpenAI cherche un second souffle. La première partie de la course qu’elle a lancé aux géants de la Tech a été intense. Partie en trombe avec une belle longueur d’avance, l’entreprise star de l’IA a vu revenir à grande vitesse Google qui a su imposer son Gemini partout dans son écosystème étendu mais aussi Anthropic au centre de toutes les attentions avec ses agents Claude Code et CoWork.

La trajectoire financière d’OpenAI illustre à la fois l’ampleur de l’engouement pour l’intelligence artificielle et les tensions qu’elle génère. En 2025, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires annualisé atteindre 20 milliards de dollars, soit une progression spectaculaire de plus de 230 % en un an. Cette accélération confirme l’adoption massive de ses technologies et place OpenAI dans une catégorie de croissance rarement observée dans l’histoire récente du numérique.

Derrière cette réussite se cache toutefois une réalité plus complexe. L’essor des revenus s’accompagne d’une explosion des coûts, principalement liée aux besoins colossaux en puissance de calcul. La Scale-up doit donc ajuster son modèle économique pour soutenir une adoption massive, continuer d’innover, tout en protégeant les clients payants. L’entreprise doit combiner extension d’audience, expérimentation publicitaire et renforcement de l’infrastructure pour réduire la latence et améliorer l’expérience en temps réel.

ChatGPT GO

Lancé initialement en août dernier en Indes, ChatGPT Go est une offre « Low Cost » entre la version gratuite de ChatGPT et l’abonnement CharGPT Plus à 20 dollars par mois.

L’expérimentation en Indes semble avoir porté ses fruits et satisfait Sam Altman qui voit désormais des débouchés internationaux pour cette nouvelle offre. L’éditeur avait annoncé en fin d’année dernière l’extension de cette à 170 pays. Cette semaine, il annonce finalement rendre l’offre « GO » disponible partout où ChatGPT est proposé, y compris en Europe et en France !

ChatGPT GO est aujourd’hui la formule d’abonnement à la croissance la plus rapide d’OpenAI. Elle est conçue pour offrir un accès étendu à GPT‑5.2 Instant à un prix abordable (8$ par mois). La formule permet plus d’échanges avec l’IA, plus de chargements de documents et données, plus de génération d’images par jour. Go propose aussi une mémoire et une fenêtre de contexte étendues, ce qui le positionne comme une alternative accessible aux formules Plus et Pro tout en préparant le terrain pour une base d’utilisateurs plus large et plus engagée.

L’arrivée de la Pub

Parallèlement, OpenAI prévoit de tester des publicités aux États‑Unis sur les comptes gratuits et sur les comptes ChatGPT Go afin d’assurer le financement de l’accès gratuit, d’alléger les limites d’usage pour ces utilisateurs et de diversifier ses sources de revenus.

Apparemment, OpenAI ne veut pas précipiter les choses et envisage une approche progressive. « Les utilisateurs font confiance à ChatGPT pour de nombreuses tâches importantes et personnelles ; à mesure que nous introduisons la publicité, il est donc essentiel de préserver ce qui fait la valeur de ChatGPT » explique l’éditeur.

OpenAI insiste sur l’indépendance des réponses (les annonces ne doivent pas influencer le contenu généré), la confidentialité des conversations (pas de revente des données aux annonceurs) et la possibilité pour l’utilisateur de désactiver la personnalisation. « Notre priorité est de préserver la confiance des utilisateurs et la qualité de l’expérience, plutôt que d’optimiser les revenus publicitaires », insiste l’éditeur. L’avenir nous dira si ces bonnes intentions peuvent être tenues.

Pour les français, pas de panique. La pub est encore loin d’être là. Open va débuter de premiers tests dans les semaines à venir auprès d’utilisateurs de plus de 18 ans. Cette expérimentation ne concernera que les USA dans un premier temps. Les formats initiaux seront des blocs clairement identifiés en fin de réponse, non affichés pour les comptes mineurs ni à proximité de sujets sensibles comme la santé ou la politique.

En outre, OpenAI assure que les abonnés aux offres ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise resteront sans publicité.

Un accord avec Cerebras

OpenAI a signé des accords avec tous les hyperscalers ou presque (Microsoft, OCI, Google Cloud, AWS) et avec Nvidia et AMD pour assurer son approvisionnement en puces IA et en puissance de calcul pour l’IA.

Mais tous ces accords ne semblent pas satisfaire l’ensemble de ses besoins ! La quête de partenaires technologiques se poursuit donc.

OpenAI annonce ainsi un nouveau partenariat stratégique avec Cerebras Systems. Cet acteur conçoit du matériel IA centré sur une puce maison extrêmement large qui combine calcul, mémoire et bande passante en un seul bloc, évitant ainsi les nombreux transferts entre composants qui ralentissent l’inférence sur l’infrastructure conventionnelle. Cette architecture permet de réduire significativement la latence lors de la génération de réponses longues et complexes.

Contrairement aux approches traditionnelles qui s’appuient sur des grappes de GPU et des échanges réseau fréquents, la solution Cerebras vise à minimiser les transferts pour offrir un traitement plus fluide et réactif.

OpenAI a adopté depuis près d’un an une approche pragmatique afin d’associer chaque type de tâche au matériel (et partenaire) le plus adapté à ce type de tâche.

Ainsi l’accord prévoit une intégration progressive des systèmes Cerebras dans la pile d’inférence d’OpenAI, ciblée sur les charges de travail où la latence est critique.

L’accord prévoit un déploiement progressif par tranches et vise une puissance d’inférence de 750 MW à l’horizon 2028.

Même si Cerebras conçoit aussi des systèmes optimisés pour l’entraînement des très grands modèles, l’objectif premier du partenariat annonce semble d’abord d’optimiser les charges d’inférence interactives — réponses longues, agents en temps réel, codage réactif — en associant le bon matériel au bon workload, et ainsi d’améliorer la réactivité perçue par l’utilisateur. Ce partenariat place à nouveau (après AMD et les processeurs AWS) une architecture matérielle différente au cœur de l’inférence actuelle d’OpenAI.

Ces changements sont les premiers signes annonciateurs d’une transformation de l’IA grand public jusqu’ici plutôt préservée par la publicité. Nos assistants vont se transformer en « cash machine » comme les moteurs de recherche Web l’ont été. Pas sûr que notre monde s’en porte mieux…

À lire également :