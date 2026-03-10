Le Groupe Squad, pure player cybersécurité et 3ème force cyber de France, annonce la création du poste de Chief AI Officer (CAIO). Cette responsabilité stratégique est confiée à Omer Shala, qui conserve en parallèle ses fonctions de Chief Executive Officer de Squad Cybersolutions (ex Newlode). Cette décision traduit une orientation claire : faire de l’intelligence artificielle un levier structurant de création de valeur pour les clients, et un facteur clé de différenciation durable pour le Groupe.

L’IA comme facteur de supériorité stratégique

Dans un monde où l’automatisation des menaces s’intensifie et où la complexité des architectures explose, la performance ne repose plus uniquement sur la qualité des dispositifs déployés. Elle dépend de la capacité à interpréter, arbitrer et décider plus vite et plus finement que l’adversaire. Mais la menace ne se limite plus aux attaques externes. Elle réside également dans les usages eux-mêmes de l’intelligence artificielle : déploiements non encadrés, modèles insuffisamment maîtrisés, exposition involontaire de données sensibles, dépendances technologiques mal évaluées. L’IA ouvre des perspectives considérables mais introduit de nouveaux angles morts. La supériorité stratégique ne consiste donc pas seulement à se défendre contre une IA offensive. Elle suppose de sécuriser, gouverner et maîtriser l’IA au sein même des organisations. Si, chez Squad, l’IA est intégrée depuis plusieurs années dans les équipes et dans les dispositifs opérationnels, la création du poste de Chief AI Officer marque une étape importante. Elle permet, en effet, de structurer la dynamique au niveau du Groupe, de lui donner une profondeur stratégique et d’en faire un pilier durable du modèle d’excellence de Squad.

Structurer des offres nativement augmentées par l’IA

Au-delà des usages existants, Squad engage une nouvelle phase : la structuration d’offres transverses, déployées à l’échelle Groupe et intégrant l’intelligence artificielle dès leur conception. Cette démarche vise à dépasser une logique de spécialités juxtaposées pour construire des propositions cohérentes, packagées et industrialisées, où l’IA est pensée comme un composant structurant, et non comme un add-on technologique. Ces offres traduisent la capacité du Groupe Squad à croiser ses expertises, à homogénéiser ses standards d’intervention et à proposer des cadres méthodologiques intégrant nativement l’analyse prédictive, l’automatisation raisonnée et l’orchestration intelligente des dispositifs de sécurité.

Faire émerger une nouvelle génération d’experts

La véritable transformation n’est pas technologique. Elle est humaine. Squad structure ainsi l’émergence de “Next Gen Consultants” : des experts augmentés, capables d’articuler vision stratégique, compréhension approfondie des modèles d’IA et maîtrise opérationnelle d’environnements complexes. Cette évolution repose sur le recrutement de nouveaux profils mais s’appuie surtout sur la transformation progressive des talents déjà en poste. Le Groupe déploie et amplifie un plan de formation ambitieux à l’IA, destiné à renforcer la compréhension des modèles, à maîtriser leurs usages, à en sécuriser les limites et à intégrer ces capacités dans les pratiques quotidiennes d’expertise. Ce modèle redéfinit la nature même de la valeur délivrée aux clients, moins centrée sur l’outil, davantage orientée vers l’orchestration intelligente, l’anticipation des scénarios et la production d’impact mesurable. Dans un marché sous tension en matière de talents, cette capacité à augmenter et transformer le capital humain constitue aussi un avantage compétitif structurel, et un actif stratégique pour la pérennité du Groupe.

Un positionnement consolidé auprès des grands comptes et des partenaires

En instituant une gouvernance dédiée à l’IA, Squad envoie un signal clair au marché. Aux grandes entreprises et institutions publiques, le Groupe confirme sa capacité à accompagner une cybersécurité plus prédictive, plus industrialisée et plus stratégique. À ses partenaires éditeurs, il démontre sa volonté d’inscrire l’IA dans une logique de co-construction exigeante, au plus haut niveau. Ce choix renforce la cohérence du positionnement premium de Squad et consolide sa trajectoire de croissance dans un secteur en profonde recomposition.

Une mission stratégique confiée à un dirigeant reconnu

Le choix d’Omer Shala s’inscrit dans cette ambition long terme.Entrepreneur et dirigeant expérimenté, il a conduit le développement de Newlode – depuis devenu Squad Cybersolutions – jusqu’à son intégration au sein du Groupe Squad en janvier 2024. Son expérience à l’intersection de la stratégie, de l’opérationnel et de l’innovation technologique en fait la personnalité la plus légitime pour structurer cette nouvelle phase.

Omer Shala déclare : « L’intelligence artificielle ne constitue pas une évolution incrémentale de la cybersécurité. Elle en redéfinit l’équilibre. Elle transforme simultanément les usages, les capacités offensives, les modes de défense et les attentes des organisations. Notre responsabilité est d’en faire un axe de solidité du Groupe, et un levier maîtrisé par nos clients. »

Marc Brua, CEO et cofondateur du Groupe Squad, ajoute : « L’intelligence artificielle est un tournant stratégique pour notre industrie. En créant la fonction de Chief AI Officer, nous faisons un choix structurant pour l’avenir du Groupe : inscrire cette transformation dans notre gouvernance et dans notre modèle d’expertise. »

Avec la création du poste de Chief AI Officer, le Groupe Squad affirme une vision claire : faire de l’intelligence artificielle un catalyseur d’excellence, d’anticipation et de compétitivité durable, au service de ses clients et de sa trajectoire.