NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, annonce l’acquisition du Groupe iDNA (iDNA et AURA iT), spécialiste du conseil et de l’ingénierie en cybersécurité, effective au 05 février 2026.

IDNA, basée à Paris, est un expert de la cybersécurité, spécialisé dans la protection des SI en particulier pour les infrastructures critiques, environnements industriels et bâtiments. IDNA accompagne ses clients à 360° à travers l’ensemble du cycle de gestion des risques cyber, en combinant audit, conseil stratégique, opérationnel et en gouvernance, mise en œuvre de solutions, ainsi que des services managés pour assurer le maintien en condition de sécurité. IDNA propose des solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux enjeux actuels de cybersécurité afin de répondre aux exigences réglementaires toujours plus strictes sur des secteurs sensibles (LPM, NIS2). IDNA a une équipe de quarante experts en cybersécurité.

L’acquisition d’IDNA vient renforcer l’offre et le positionnement de NXO sur les solutions de cybersécurité en particulier sur les expertises audit et conseil, gestion du risque cyber, sécurisation du Cloud et sécurisation des environnements IT OT. Associé à son expertise et à ses certifications cybersécurité existantes, NXO avec IDNA aura une offre complète de cybersécurité englobant la stratégie, le risque et la gouvernance. IDNA sera une filiale de NXO et conservera son identité et son autonomie opérationnelle afin de continuer à fournir les produits et services sur lesquels repose la confiance de ses clients tout en développant de nouvelles synergies commerciales avec NXO.

Nathalie Magand, Présidente de NXO, a déclaré à propos de cette acquisition : « Ajouter la gamme de services et les très fortes expertises d’IDNA permettra à NXO de mieux répondre aux enjeux de cybersécurité des clients grâce à une offre plus complète. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’IDNA au sein de la famille NXO. Nous sommes résolus à investir dans l’équipe IDNA et à nous appuyer sur son excellente réputation pour créer encore plus de valeur et d’innovation pour les clients dans les années à venir. »

Hélène Sauvant et Frédéric Domange, Directeurs Généraux du Groupe iDNA (iDNA et AURA iT) « Après 15 années de croissance soutenue d’IDNA dans le domaine de la cybersécurité, nous sommes ravis de rejoindre le groupe NXO afin d’accélérer nos développements en nous adossant à un groupe ayant de grandes ambitions dans ce domaine. »