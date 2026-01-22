Adobe continue de réinventer ses logiciels et services Web à l’IA. Cette fois, ce sont les PDF qui sont au centre de son attention. Le format devient une source active de création et de synthèse grâce à l’IA. Parmi les nouveautés annoncées, Acrobat peut désormais générer des présentations à partir d’un document et produire des résumés audios au format « podcast ».

Adobe glisse de l’IA partout, notamment dans ses outils traditionnels quand il ne les réinvente pas entièrement en version Web centrée sur l’IA à l’image de la version Web de Photoshop (encore en bêta et accessible via photoshop.adobe.com).

Les dernières annonces avaient surtout été centrées sur l’image, la vidéo et l’audio, bref sur l’univers de la création graphique. Mais l’éditeur prépare son grand événement dédié à l’expérience numérique, au marketing digital et à la chaine documentaire, l’Adobe Summit 2026 (du 19 au 22 avril).

D’où son intérêt renouvelé pour l’une de ces plus anciennes technologies : le PDF.

L’éditeur annonce ainsi de nouvelles fonctionnalités pour son outil fondateur Adobe Acrobat ainsi que pour son nouveau fer de lance « à tout faire », Adobe Express.

Du PDF statique à la présentation intéractive

La première fonctionnalité importante annoncée se nomme « Generate presentation ». Elle analyse le contenu d’un PDF, en extrait un plan et propose une présentation prête à l’emploi, paramétrable en longueur et en ton. Le flux est pensé pour être fluide : Acrobat rassemble les sources dans un espace de travail intelligent (PDF Spaces), l’assistant IA propose un plan, puis Adobe Express fournit des modèles professionnels et des outils d’édition visuelle pour peaufiner le rendu sans quitter l’environnement de travail. Le résultat : un diaporama cohérent, illustré et animé, prêt à être partagé ou enrichi par l’équipe.

L’édition de PDF devient conversationnelle

Autre nouveauté, Acrobat (le célèbre éditeur PDF d’Adobe et référence du marché) introduit un assistant de type chat qui permet d’effectuer des tâches d’édition par commandes en langage naturel. Supprimer des pages, remplacer du texte, retirer des images, ajouter des signatures électroniques ou protéger un document par mot de passe se fait désormais en formulant simplement des requêtes en langage naturel à l’assistant. L’interface d’aide enrichie guide pas à pas et facilite le dépannage, ce qui accélère les opérations courantes sur les documents sans nécessiter de compétences techniques approfondies.

On retrouve ici la même idée que celle inaugurée sur la bêta de Photoshop 2026 ou sous Microsoft Excel avec Copilot : permettre aux utilisateurs d’utiliser le logiciel sans rien connaître aux fonctionnalités et simplement demander à l’IA en langage naturel d’effectuer ce que l’on souhaite à notre place.

Des Podcasts personnalisés

Inspirée de ce que Google a fait avec NotebookLM ou encore ce que Microsoft a fait avec Copilot (en bêta en anglais et espagnol), la fonction « Generate podcast » transforme notes, transcriptions et longs rapports en résumés audio structurés, pensés pour la préparation de réunions ou l’apprentissage en déplacement. En alimentant un PDF Space avec vos documents et liens, l’assistant peut condenser l’essentiel sous forme d’un récit audio, utilisable pour réviser un dossier, suivre l’actualité ou convertir des guides pratiques en leçons à écouter. Adobe met ainsi l’accent sur l’accessibilité et la consommation passive de l’information sous forme audio, utile pour les professionnels pressés et les familles organisées.

Collaboration et organisation repensées

On l’aura compris avec les fonctionnalités ci-dessus, PDF Spaces est un nouvel espace de travail qui sert de hub : il centralise fichiers et liens, permet d’extraire des insights et d’inviter des collaborateurs à commenter ou enrichir le contenu. Ces espaces facilitent la prise de décision rapide en rassemblant contexte, annotations et synthèses générées par l’IA, ce qui transforme la gestion documentaire en un processus plus interactif et orienté action.

Ces fonctions avancées sont regroupées dans Acrobat Studio, une offre qui combine les outils PDF traditionnels, des espaces de travail intelligents (les PDF Spaces) et l’accès aux capacités créatives d’Adobe Express. Acrobat Studio est la nouvelle version d’Adobe Acrobat, enrichie d’IA. On y accède via un abonnement Acrobat (Pro ou Teams) ou via l’interface web d’Adobe Acrobat (acrobat.adobe.com). L’accès à ces outils Express et à l’assistant IA s’inscrit pour l’instant dans les formules payantes (comme Creative Cloud), destinée aux utilisateurs intensifs et aux équipes professionnelles.

L’ensemble des nouveautés vise à réduire les frictions entre collecte d’information, synthèse et création de contenu. Mais ne nous y trompons pas. Adobe a bien compris que les logiciels traditionnels étaient morts, tués par l’IA agentique. Leur mort n’est ni actée, ni immédiate. Mais elle est déjà chroniquée et annoncée. Ce n’est qu’une question de temps. Alors l’éditeur anticipe cette réalité en réinventant tous ces outils en technologie Web mais surtout en interface utilisateur centrée sur l’IA.

Déjà, au lieu de copier-coller manuellement des extraits pour construire une présentation ou de passer des heures à lire un long rapport, l’utilisateur peut déléguer la mise en forme et la synthèse à l’IA, puis intervenir pour personnaliser le résultat. Pour les équipes commerciales, marketing, juridiques ou éducatives, cela promet un gain de temps tangible et une meilleure cohérence visuelle et éditoriale des livrables.

Avec ces ajouts, Acrobat et Express ne se contentent plus d’être des outils de lecture et d’annotation : ils deviennent des assistants de production et de synthèse, capables de transformer des documents statiques en supports dynamiques (diaporamas, podcasts et espaces collaboratifs) tout en restant accessibles via des commandes en langage naturel et des modèles prêts à l’emploi. Les fonctions « experts » ne sont plus une question de compétences mais de conversations avec l’IA.

