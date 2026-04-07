L’un des enseignements les plus préoccupants du rapport réside dans la confusion qui règne autour de la responsabilité de la protection des données. 66 % des répondants estiment encore, à tort, que leurs fournisseurs SaaS sont seuls responsables de la protection des données. Une croyance dangereuse qui crée des angles morts critiques. Pire encore, dans 43 % des organisations, personne n’est véritablement responsable de la résilience des données SaaS. Cette absence de gouvernance affaiblit la posture globale de sécurité et complique la conformité : 44 % des répondants déclarent rencontrer des difficultés à répondre aux audits et aux exigences réglementaires.