Alphalink, opérateur expert en infrastructures et services télécoms, part à la rencontre de ses partenaires à l’occasion du lancement de son Alphatour, un tour de France annuel qui lui permet de présenter ses nouveautés et d’échanger avec ses partenaires sur l’évolution de leurs besoins en matière de réseau, de télécommunication, de cybersécurité ou encore d’hébergement.

Leader sur le marché indirect des télécommunications, Alphalink propose à ses partenaires d’accompagner la transition numérique des entreprises grâce à ses solutions Télécoms. Opérateur d’infrastructures, Alphalink déploie également son propre réseau fibre FTTO garantissant très haut débit, sécurité et disponibilité. Alphalink a bâti son leadership grâce à des offres pilotables à 360° en ligne et son niveau d’accompagnement technique et commercial à même d’accélérer la croissance de ses partenaires.

7 points d’étapes pour cette seconde édition de l’Alphatour

Au regard du succès de la précédente édition de son événement, Alphalink va réunir l’ensemble de ses équipes marketing et commerciales pour partager ses ambitions avec ses partenaires et prospects et leur faire part de ses nouvelles offres récemment annoncées, par exemple la cybersécurité.

– Aix-en-Provence le 24 septembre

– Lyon le 26 septembre

– Strasbourg le 1er octobre

– Paris le 8 octobre

– Nantes le 10 octobre

– Caen le 14 novembre

– Toulouse le 19 novembre

Thomas Bagot chez Alphalink « Aller au plus proche de nos partenaires pour échanger avec eux sur leurs attentes et leur présenter nos nouvelles offres nous permet de construire des relations durables et de proposer des offres à forte valeur ajoutée et répondant aux nouveaux besoins du marché. L’Alphatour fait partie du programme d’animation de notre réseau de partenaires et représente un temps fort où nous pouvons les réunir pour créer de nouvelles synergies. »