Nouvelles intégrations pour orchestrer les processus informatiques de bout en bout entre les systèmes, les équipes, l’automatisation et l’IA

Camunda annonce de nouvelles intégrations ServiceNow qui permettent aux organisations d’approfondir l’orchestration des processus de longue durée et de bout en bout, en assurant la cohésion entre les systèmes, les équipes, les outils d’automatisation et les agents d’IA. Les organisations peuvent concevoir et exécuter des processus dans Camunda à l’aide de modèles Business Process Model and Notation (BPMN) et Decision Model and Notation (DMN), tout en gardant ServiceNow en tant que système d’enregistrement. Cette approche vise à améliorer la visibilité, la flexibilité et l’intégration au sein des environnements informatiques hétérogènes.

Camunda Marketplace propose désormais un connecteur permettant d’appeler des API ServiceNow dans Camunda. De plus, l’application certifiée Camunda Spoke, disponible dans la boutique de ServiceNow, permet aux organisations de déployer une intégration certifiée et prête à l’emploi. Ceci permet de réduire de manière significative la complexité et la durée de la configuration. Les équipes peuvent ainsi mettre en œuvre les fonctionnalités d’orchestration de Camunda au sein des environnements basés sur ServiceNow. Cette approche réduit le besoin de personnaliser l’intégration, augmente l’agilité de l’automatisation et soutient la gouvernance entre les équipes et systèmes distribués. Ainsi, des processus tels que l’intégration de ressources informatiques et la résolution d’incidents deviennent plus transparents, plus flexibles et plus évolutifs.

« ServiceNow est au cœur des services de gestion informatique de nombreuses entreprises », déclare Daniel Meyer, directeur technique chez Camunda. « Avec Camunda, les organisations peuvent pleinement tirer parti de ServiceNow en assurant l’orchestration des processus informatiques de longue durée et de bout en bout, et ce, en garantissant la visibilité et la gouvernance. En combinant les modèles BPMN et DMN à une orchestration basée sur l’IA, nous aidons les clients à réduire les interventions manuelles, à accélérer les processus informatiques et à révéler le plein potentiel de la plateforme d’IA de ServiceNow. »

« Maintenant qu’elles ont pu tester l’IA, les organisations commencent à l’appliquer dans l’ensemble de leurs structures. Dans ce contexte, les partenariats entre les plateformes évolutives de confiance sont d’une valeur inestimable », ajoute Alix Douglas, vice-présidente du groupe ServiceNow, en charge des solutions en partenariat. « L’application Camunda Spoke, conçue sur la plateforme d’IA de ServiceNow, collabore avec les clients pour intégrer en toute transparence des fonctionnalités d’IA agentique personnalisables. Celles-ci permettent d’associer les données aux workflows pour accélérer la transformation des organisations. Cette collaboration montre les possibilités qui s’ouvrent lorsqu’une expertise sectorielle approfondie est combinée à une plateforme spécialisée, qui favorise l’innovation basée sur l’IA à toutes les échelles. »

Le programme de partenariat de ServiceNow récompense les partenaires qui apportent leur expérience et expertise au groupe afin d’ouvrir le champ des possibles, d’atteindre de nouveaux marchés et de favoriser des résultats révolutionnaires pour les clients communs. En tant que partenaire, Camunda développe et propose des applications sur la plateforme d’IA de ServiceNow, y compris des configurations sur mesure et des intégrations transparentes qui améliorent les capacités de la plateforme.

Les intégrations ServiceNow rejoignent ainsi l’éventail grandissant des intégrations de Camunda, qui comprend également des solutions pour l’orchestration des environnements SAP et Salesforce. Vous pouvez toutes les retrouver sur Camunda Marketplace.