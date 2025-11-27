IMS Networks, expert en sécurisation des infrastructures critiques, ouvre un partenariat avec le Groupement d’Intérêt Public GIGALIS, accompagné par Nokia et 6Cure pour le déploiement d’une solution de cybersécurité innovante, souveraine et résiliente.

Ce projet, qui associe une protection contre la menace que représente l’utilisation d’ordinateurs quantiques sur les systèmes cryptographiques actuels ainsi qu’une défense anti‑DDoS, renforce la sécurité du réseau et des services en ligne de GIGALIS, acteur majeur de la connectivité très haut débit dans la région Pays de la Loire (Mairies, lycées, universités, hôpitaux, etc.).

Un enjeu stratégique : souveraineté, conformité et protection contre les cybermenaces

Face à l’évolution des cybermenaces et à l’émergence des nouvelles menaces, GIGALIS a engagé une évolution majeure de son infrastructure pour répondre aux exigences de conformité (RGPD, NIS2), de confidentialité des données et de résilience réseau. L’objectif : sécuriser les liens critiques, protéger les services en ligne contre les attaques DDoS, et anticiper les menaces futures, tout en garantissant la souveraineté des données.

Jean-Pierre Sabio, Directeur Général de GIGALIS, déclare : « La sécurité de notre réseau et de nos services est un pilier essentiel pour nos usagers. Grâce à IMS Networks, Nokia et 6cure, nous bénéficions d’une solution innovante, souveraine et durable, qui nous permet de répondre aux défis actuels et futurs en matière de cybersécurité, tout en garantissant la qualité et la continuité de service. »

Une sécurisation souveraine : chiffrement résistant aux menaces quantiques et protection anti-DDoS

Chiffrement optique Quantum-Safe

La solution choisie repose sur la technologie Quantum-Safe de Nokia, intégrant les cartes S13X100E pour un chiffrement AES256 symétrique haute performance et le générateur de clés 1830 SMS, certifié EAL4+. Elle permet de chiffrer jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de services via un seul équipement avec gestion automatisée des clés, détection d’intrusion et supervision centralisée. Ce dispositif garantit une protection robuste contre les menaces actuelles et futures, même à l’ère du quantique, tout en améliorant la latence, la disponibilité et la qualité de service du réseau. La solution intègre aussi des engagements environnementaux avec des équipements peu énergivores et durables.

Protection anti-DDoS souveraine

IMS Networks a intégré la solution 6cure Threat Protection, pour sécuriser les services en ligne de GIGALIS contre les attaques par déni de service. Cette solution, déployée en amont du réseau, permet :

Une détection et une mitigation en temps réel des attaques DDoS ;

Une protection des services critiques (portails, applications métiers, etc.) ;

Une intégrité souveraine, avec un support et une maintenance 100% français.

Un partenariat fondé sur l’expertise et la souveraineté

IMS Networks avec Nokia et 6cure ont été choisis pour leur expertise reconnue, et leur alignement avec les critères de souveraineté, de cybersécurité et de durabilité les plus exigeants. Les trois partenaires bénéficient de références solides (RENATER, EDF, BPCE, CNAF, Banque de France…), d’une certification ISO 27001, mais aussi d’un véritable engagement dans le Numérique Responsable.

Sacha Hilic « Chez IMS Networks, notre mission est d’accompagner les organisations et les acteurs publics dans la maîtrise et l’excellence opérationnelle de leurs infrastructures. Avec GIGALIS, nous avons déployé une solution sur mesure, alliant audit, déploiement d’architecture optique/IP et protection contre les attaques DDoS et les menaces post-quantiques. Notre centre de supervision et de gestion des opérations, en 24/7 et basé en France, garantit à nos clients proximité et souveraineté. Nous investissons environ 15% de notre chiffre d’affaires dans la formation de nos équipes et dans l’innovation, avec la volonté de nous inscrire résolument, avec nos clients, dans une démarche d’un numérique durable et responsable. C’est dans cet esprit que nous bâtissons notre partenariat avec Nokia et 6Cure. »