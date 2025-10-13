HID, filiale du groupe ASSA ABLOY et leader mondial des solutions d’identité de confiance et de contrôle d’accès, élargit sa gamme de badges certifiés FIDO, intégrant désormais la solution Enterprise Passkey Management (EPM). Conçue pour répondre aux nouvelles exigences de cybersécurité et de conformité réglementaire (NIS2, ISO 27001, RGPD), cette offre permet aux organisations de déployer et d’administrer des passkeys FIDO à grande échelle grâce à une gestion centralisée.

Selon la FIDO Alliance, 87 % des entreprises prévoient d’adopter les passkeys. Pourtant, près de la moitié n’ont pas encore franchi le pas, principalement en raison de la complexité et du coût élevé de mise en œuvre. HID apporte une réponse concrète avec une approche combinant badges FIDO interopérables, authentification résistante au phishing et gestion centralisée, afin de réduire la charge du support IT, renforcer la conformité et assurer une traçabilité complète.

Une feuille de route claire vers le « passwordless »

Cette nouvelle étape de l’offre HID s’inscrit dans une stratégie de sécurité sans mot de passe qui permet aux DSI et responsables IAM de conjuguer :

Sécurité renforcée – authentification FIDO 2.1 résistante au phishing et conforme aux standards internationaux.

Visibilité et contrôle – gestion du cycle de vie complet des identifiants (émission, révocation, audit).

Souplesse d’intégration – compatibilité avec des environnements de travail hétérogènes (postes de travail, cloud, applications métiers).

Enterprise Passkey Management : le contrôle à grande échelle

Adopter FIDO ne se limite pas aux clés physiques. Il s’agit aussi de pilotage et de gouvernance. Avec son modèle par abonnement, HID EPM offre la possibilité de:

Provisionner et révoquer à distance – en émettant des badges FIDO pour les utilisateurs sans effort, ni formation lourde.

Assurer une traçabilité complète – gérer émission, révocation et audits de conformité depuis une interface unique.

Unifier accès physique et logique

Les organisations confrontées à la complexité et aux inefficacités liées à une gestion séparée des accès physiques et logiques disposent désormais d’une réponse avec la solution « one-card » de HID. En combinant l’expertise reconnue de HID en contrôle d’accès physique avec l’authentification sans mot de passe basée sur FIDO, cette approche unifiée permet aux collaborateurs d’accéder aussi bien aux espaces sensibles qu’aux applications métier avec un seul identifiant.

Deux nouveaux supports sont disponibles :

Carte Seos® FIDO – fusion de la technologie Seos et de l’authentification FIDO 2.1.

Carte MIFARE DESFire EV3 FIDO – intégration du standard DESFire EV3 avec FIDO 2.1.

« La conformité et la cybersécurité sont devenues indissociables de l’expérience utilisateur. En unifiant identifiants physiques et numériques dans une même carte, HID permet aux organisations de répondre aux obligations réglementaires (NIS2, RGPD) tout en simplifiant la vie des collaborateurs .», explique Clara Bardou. Directrice de Marché, France chez HID

Les nouvelles cartes Seos FIDO et MIFARE DESFire EV3 FIDO sont dès aujourd’hui disponibles à la commande.