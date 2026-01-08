Katun, leader mondial des consommables bureautiques compatibles avec les produits OEM et fournisseur d’imprimantes multifonctions (MFP) Arivia, a annoncé aujourd’hui la nomination de Cinzia Gandini au poste de Directrice Générale de Katun Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), à compter du 1er janvier 2026.

Depuis qu’elle a rejoint Katun en tant que Directrice du Marketing en 2018, Cinzia a joué un rôle essentiel dans l’élargissement du portefeuille de solutions de l’entreprise, la promotion d’initiatives en matière de développement durable et le soutien à une croissance constante des ventes dans toute la région.

Elle apporte plus de 30 ans d’expérience, ayant occupé des postes de direction dans les ventes et le marketing chez 3M et Imation. Son style de leadership collaboratif et sa profonde compréhension des besoins des partenaires ont contribué à renforcer la visibilité de Katun sur le marché et à consolider les relations avec les partenaires distributeurs.

Dans ses nouvelles fonctions, Cinzia supervisera l’orientation stratégique des opérations de Katun EMEA et collaborera avec des équipes transversales afin d’accompagner les partenaires distributeurs et le portefeuille en pleine expansion de l’entreprise.

« Nous sommes ravis d’accueillir Cinzia à ce poste de direction crucial », a déclaré Chenyi Chiu, PDG de Katun. « Son expérience éprouvée dans le secteur, sa vision stratégique et son engagement envers nos précieux partenaires seront déterminants pour guider Katun vers sa prochaine phase de croissance. »

« Je suis honorée d’assumer ce rôle et reconnaissante de pouvoir continuer à travailler avec une équipe internationale aussi talentueuse », a déclaré Cinzia Gandini, Directrice Générale de Katun EMEA. « Je me réjouis à l’idée de poursuivre sur notre lancée, de renforcer nos relations avec nos partenaires et d’apporter une valeur ajoutée significative à nos clients dans toute la région. »

L’ancienne Directrice Générale de Katun EMEA, Heidi Boller, quittera ses fonctions après avoir consacré plus de 35 ans à l’entreprise. À partir du 1er janvier 2026, elle prendra le rôle de conseillère stratégique pour la transition et le développement du leadership en EMEA, où elle continuera à accompagner la continuité du leadership ainsi que l’évolution de l’organisation.