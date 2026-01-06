Paritel, leader indépendant français des télécoms pour les TPE et les PME, confirme son solide positionnement dans le secteur de l’hôtellerie en accompagnant le Radisson Blu Hôtel Toulouse Airport dans la conception et la mise en œuvre d’une infrastructure IT lui permettant de répondre aux usages digitaux de ses clients et de ses équipes (connexion et téléphonie).

Hôtel de tourisme, lieu de séminaire et d’évènements professionnels comme privés, le Radisson Blu Hôtel propose plus de 200 chambres, 8 salles de séminaires ainsi que deux terrasses de 350 mètres carrés. Pour offrir une qualité de service de premier plan à ses clients et leur permettre de vivre une expérience utilisateur de qualité lors de l’usage de leurs outils digitaux, l’hôtel a souhaité repenser son infrastructure technique existante et déployer un dispositif sur mesure combinant très haut débit, sécurité ou encore téléphonie de nouvelle génération.

S’appuyer sur un partenaire bénéficiant d’une forte expertise technologique et d’une réelle connaissance de l’hôtellerie

Après étude des offres du marché, Paritel a été sélectionné pour sa capacité à proposer une offre de téléphonie et de connectivité de pointe, mais aussi par le très solide positionnement du groupe qui travaille au quotidien pour plus de 3500 hôtels à l’échelle nationale. À la suite de l’installation d’une architecture réseau sur-mesureréussie grâce au travail d’équipe de l’agence de Toulouse et de la cellule offre sur-mesure, un partenariat solide et durable débute.

« Paritel est venu nous appuyer et nous trouver une solution après avoir fait un audit sur l’ensemble de notre bâtiment pour nous proposer des moyens et des dispositifs adéquats à nos besoins. Mission réussie », explique Mr PLANQUES, Directeur technique de l’hôtel Radisson Blu.

Plus aucune zone sans connexion wifi et un dispositif industriel

C’est une équipe dédiée de techniciens experts qui s’est chargée du déploiement de deux fibres dédiées FTTO, un wifi public relayé par75 bornes wifi et une téléphonie complète en IPBX sur l’ensemble du bâtiment avec pas moins de 300 postes téléphoniques fixes et sans fil. Une installation dont le service technique peut assurer le monitoring de manière centralisée depuis un contrôleur Omada.

Mr PLANQUES, Directeur technique de l’hôtel Radisson Blu. « Grâce à un portail web, je peux dorénavant superviser l’ensemble des équipements, créer mes SSIDs et personnaliser mon installation. Cela permet d’avoir d’une vision globale et une réactivité élevée au niveau suivi de notre installation. Désormais, nous n’avons plus aucune zone sans connexion wifi »