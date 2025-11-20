Experteam, société française de conseil et d’expertise IT, et Yooz, leader mondial de solutions d’automatisation P2P (Purchase-to-Pay) basées sur le cloud, annoncent un partenariat technique et commercial stratégique.

Dans le cadre de cette collaboration, Experteam a conçu un connecteur assurant une interopérabilité totale entre Yooz – Plateforme agréée dans le cadre de la réforme de la facture électronique – et Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Ce connecteur bidirectionnel garantit aux entreprises leur conformité réglementaire dès l’entrée en vigueur de la réforme, en couvrant à la fois l’émission des factures de ventes et la réception des factures d’achats. Il optimise par ailleurs l’intégration des processus P2P entre Yooz et Business Central, depuis l’envoi des commandes d’achat jusqu’au rapprochement des factures et à la gestion des paiements fournisseurs.

Cette alliance illustre la complémentarité des expertises d’Experteam et de Yooz : d’un côté, la maîtrise des environnements Microsoft et la capacité à concevoir des solutions interopérables et évolutives ; de l’autre, une plateforme cloud reconnue pour son efficacité en automatisation des processus financiers et pour ses technologies d’intelligence artificielle appliquées au processus achats-ventes. Ensemble, ils proposent aux entreprises une réponse concrète et pérenne aux exigences de la réforme de la facturation électronique.