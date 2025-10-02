Tyrex, leader français des solutions de décontamination USB, étend la distribution de son offre auprès des acteurs de l’industrie en annonçant la signature d’un accord avec Sphinx France.

Pionnier depuis plus de 25 ans, Sphinx France commercialise des solutions innovantes en cybersécurité OT, IA et IoT pour connecter et optimiser les ressources industrielles dans des secteurs clés comme l’énergie, le transport et l’industrie 4.0. Pour étendre son offre de service et répondre toujours mieux aux nouvelles attentes des industriels, Sphinx France étoffe régulièrement son catalogue d’offres souveraines dans différents domaines. C’est dans ce contexte qu’un partenariat vient d’être conclu avec Tyrex.

Des stations blanches éprouvées et adaptées aux enjeux de sécurisation des industriels

En devenant distributeur des solutions de Tyrex, Sphinx France va fortement améliorer son avantage concurrentiel et proposer une offre éprouvée d’ores et déjà utilisée à large échelle par les acteurs les plus sensibles (OIV, secteur de la défense, etc.). Face à des menaces en constante évolution dans le secteur industriel, Tyrex a développé des solutions adaptées aux risques connus et émergents. Conçues de manières ergonomiques, ses stations de décontamination s’adaptent à tous les usages, toutes les architectures IT ou OT et toutes les réglementations, pour offrir une protection optimale et complète contre les cybermenaces USB.

Cette alliance entre Tyrex et Sphinx France permettra donc aux professionnels de l’industrie d’élever leur niveau de Cyberprotection en se protégeant efficacement des menaces pouvant transiter via les ports USB.

Thierry Boulissière, directeur exécutif sales de SPHINX France, Distributeur xIOT et Cyber OT « Face aux cybermenaces grandissantes et à l’évolution de la réglementation, notamment avec Nis2, nos clients intégrateurs / revendeurs doivent répondre à leur clients industriels dans la refonte de leur approche cyber et protéger leurs équipements connectés de production ou de services. Tyrex, leader européen vient compléter idéalement nos autres offres pour sécuriser les réseaux industriels.»

Christophe BOUREL, CEO de Tyrex « Accélérer notre développement sur le marché de l’industrie est un axe stratégie pour Tyrex. Au travers de notre partenariat, nous allons pouvoir mener à bien nos objectifs et fortement étendre la diffusion de nos offres. Les équipes de Sphinx France bénéficient d’une expertise unique sur le secteur industriel et d’une solide reconnaissance de la part de leurs clients. »