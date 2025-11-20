Entre automatisation, analyse prédictive et gouvernance renforcée, l’ITSM s’impose comme l’un des moyens les plus efficaces pour encaisser les crises numériques. Les organisations qui l’exploitent pleinement transforment les interruptions en opportunités d’amélioration durable. Voici comment…

La gestion des services informatiques (ITSM) est souvent perçue comme une fonction de support essentielle, mais pas stratégique. Cette perception est en train d’évoluer. Dans un monde où les pannes soudaines peuvent tout bouleverser, de l’expérience des clients à la conformité, l’ITSM joue un rôle bien plus déterminant qui favorise la résilience opérationnelle.

La résilience ne se limite pas à la vitesse de reprise après un incident. Elle mesure l’aptitude de vos systèmes, équipes et processus à s’adapter au changement et à communiquer clairement dans des environnements complexes. Et l’ITSM est au cœur de cette question.

Voici comment les entreprises peuvent repositionner l’ITSM en tant que facteur de résilience plutôt qu’un simple centre d’assistance.

En utilisant les données ITSM pour anticiper les risques

Tous les tickets, demandes et journaux d’incidents sont révélateurs. Au fil du temps, on peut distinguer des tendances, notamment des problèmes récurrents, des transferts douteux et des actifs présentant un risque élevé. Grâce à des rapports pertinents, les données ITSM permettent d’anticiper les vulnérabilités opérationnelles.

Commencez par identifier les types d’incidents à fort impact les plus fréquents. Utilisez des analyses pour repérer les tendances et les recouper avec les plannings de gestion des changements. Ces informations vous aident à adopter une approche proactive plutôt que réactive pour réduire le risque d’échecs répétés.

En connectant les processus ITSM aux plans de continuité d’activité

Trop souvent, les plans de continuité d’activité sont élaborés sans tenir compte des opérations informatiques. En cas de panne, ce décalage devient rapidement évident. En intégrant des flux de travail ITSM dans les plans de continuité, vous garantissez une visibilité en temps réel et accélérez les processus de récupération.

Alignez vos outils ITSM sur vos manuels de procédures de garantie de la continuité. Veillez à ce que vos équipes de résolution des incidents sachent comment faire remonter les problèmes, informer les parties prenantes et activer les protocoles de récupération, le tout à partir de systèmes qu’elles connaissent bien. Vous limitez ainsi la confusion et la durée de résolution des problèmes au moment le plus critique.

En renforçant la résilience via l’affectation de responsables des processus

L’ITSM n’a d’effet que si les professionnels savent que le processus est efficace et cela n’est possible que s’ils en prennent la responsabilité. Attribuez aux professionnels la responsabilité sans équivoque de l’exécution de flux de travail critiques et d’indicateurs d’intégrité des services. Donnez aux chefs d’équipes les moyens de favoriser des améliorations continues grâce à des évaluations après les incidents, des ajustements des contrats SLA et la mise à jour des documentations.

Il est impossible de tout contrôler, mais vous pouvez faire en sorte que vos équipes soient prêtes à s’adapter. Si vous établissez clairement la responsabilité de l’exécution des processus, l’ITSM devient une source de résilience plutôt que de friction.

En mettant en place une culture de transparence

La résilience ne présente pas que des aspects techniques. Elle est également culturelle. Les entreprises qui valorisent la transparence récupèrent plus rapidement après des incidents, car leurs équipes ne perdent pas de temps à dissimuler les problèmes ou à désigner des coupables. Votre système ITSM peut alors vous aider en favorisant l’accès aux données, en partageant des informations sur la cause première des incidents et en conservant une trace des opérations de suivi.

Encouragez les équipes à documenter les leçons tirées de chaque incident grave, même si la correction a été simple. Le partage de connaissances permet d’éviter que certains problèmes ne se reproduisent et renforce la confiance entre les services.

La résilience est l’affaire de tous et l’ITSM permet de la mettre en évidence

Lorsque l’ITSM est intégrée, pilotée par des données et qu’elle doit rendre des comptes, elle devient un actif stratégique et source de résilience. Elle donne aux équipes la structure nécessaire pour intervenir, les outils dont elles ont besoin pour s’adapter et les informations essentielles à la prévention des problèmes. Plus la gestion de vos services est connectée à vos objectifs globaux en termes de continuité de l’activité, plus la récupération de vos systèmes sera rapide et plus vous serez capable de limiter les pannes.

Les entreprises qui savent que l’ITSM n’est pas uniquement une fonction de support constateront que c’est l’un des moyens les plus fiables d’améliorer la résilience sans remodeler l’infrastructure ou compliquer encore davantage les processus.

Par Lauren Okruch, Senior Manager at Solarwinds.

