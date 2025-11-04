Inflation, conflits, pénuries : la Supply Chain vacille. Le jumeau numérique change la donne en permettant d’expérimenter le futur avant qu’il ne se produise et de transformer les crises en leviers de performance.

Les Supply Chains sont confrontées à une pression sans précédent, marquée par la convergence de facteurs géopolitiques, économiques, climatiques et sociétaux. Les tensions internationales qu’il s’agisse de la guerre en Ukraine, des perturbations en mer Rouge ou encore des politiques commerciales protectionnistes fragilisent la fluidité des échanges mondiaux. À cela s’ajoutent des pressions économiques, notamment une inflation persistante et la forte volatilité des coûts logistiques, qui compliquent la gestion des marges. Parallèlement, les enjeux liés aux ressources naturelles se multiplient, avec des pénuries de matières premières stratégiques comme les métaux rares ou des produits semi-finis comme les semi-conducteurs. Enfin, les attentes des clients en matière de rapidité et de fiabilité des livraisons accentuent la complexité opérationnelle.

Face à des environnements en mutation rapide,, les approches traditionnelles apparaissent inadaptées et lesles outils peu agiles. Cette réalité alimente la dynamique d’un marché en forte croissance : celui des jumeaux numériques. Selon MarketsandMarkets, il devrait atteindre 110,1 milliards de dollars d’ici 2028, et selon Market.us, 522,9 milliards à l’horizon 2033. Avec une croissance annuelle estimée à 42 %, il s’agit de l’un des segments les plus dynamiques du secteur technologique.

La digitalisation n’est donc plus une option. Parmi les leviers émergents, le jumeau numérique s’impose comme une technologie concrète, évolutive et directement actionnable.

Analyse en cinq axes :

1 – Qu’est-ce qu’un jumeau numérique ? Une réponse aux crises en temps réel

Le jumeau numérique est une réplique virtuelle dynamique d’un processus, d’un actif ou d’un réseau. Alimenté en continu par les données réelles, il permet de simuler des scénarios, d’anticiper des aléas voire de recommander des actions correctives ou optimisantes. Contrairement à une simple simulation statique, le jumeau est vivant : il évolue au rythme du monde réel et, dans ses formes les plus avancées, peut même agir en retour sur celui-ci.

Issu des travaux de la NASA et du Product Lifecycle Management dans les années 2000, il dépasse aujourd’hui largement le cadre de l’ingénierie produit. La Supply Chain en devient l’un de ses terrains d’application les plus prometteurs.

2 – Pourquoi la Supply Chain en a besoin maintenant

Les Supply Chains modernes sont des systèmes complexes et interconnectés. Leur performance repose sur une orchestration fine des flux, une allocation optimale des ressources et une capacité à absorber l’incertitude.

Dans ce contexte, le jumeau numérique permet :

* Une visibilité de bout en bout : suivi temps réel des stocks, des capacités et des flux.

* Une simulation avancée : tests de scénarios « what-if » pour préparer les équipes aux crises ou aux opportunités.

* Une optimisation continue : recommandations dynamiques basées sur l’analyse des données, bien au-delà de l’expérience humaine seule.

L’exemple de Michelin, qui pilote ses flux inbound et outbound aux États-Unis via un jumeau numérique, illustre cette capacité à transformer des données complexes en décisions opérationnelles rapides et pertinentes.

Selon une récente enquête, 75 % des entreprises utilisant l’IoT bénéficient déjà de jumeaux numériques ou prévoient de les déployer dans l’année à venir. Un exemple marquant est Unilever, qui a développé un jumeau numérique basé sur l’IA pour plus de 300 usines, générant un gain potentiel annuel de 2,8 millions de dollars et une productivité accrue de 1 à 3 %.

3 – Les typologies de jumeaux numériques

Il existe plusieurs niveaux de maturité :

* Digital Model : représentation statique, sans connexion automatique aux données.

* Digital Shadow : le réel alimente automatiquement le modèle, mais sans action retour.

* Digital Twin : connexion bidirectionnelle, permettant au virtuel d’influencer le physique.

Chaque organisation doit identifier le niveau adapté à ses besoins, ses ressources et ses ambitions. Notons que 80 % des ingénieurs reconnaissent la valeur ajoutée de la réalité virtuelle lorsqu’elle est couplée à un jumeau numérique, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour la formation et la planification.

4 – Une adoption à préparer avec méthode

Le jumeau numérique n’est pas une solution « plug and play ». Sa mise en œuvre suppose :

* Une vision claire des cas d’usage prioritaires.

* Une maîtrise des données, en qualité et en accessibilité.

* Une architecture technologique évolutive (API, calcul haute performance, middleware).

* Un investissement dans les compétences des équipes et dans un pilotage rigoureux du projet.

Sans ces fondations, le risque est de produire un outil sophistiqué mais inutilisé.

5 – Un levier de performance durable et responsable

Au-delà de la résilience, le jumeau numérique est un vecteur de durabilité : réduction des stocks excédentaires, optimisation des tournées de transport, meilleure allocation des ressources. Il permet d’aligner performance économique, efficacité opérationnelle et responsabilité environnementale.

Des études de Capgemini indiquent que 57 % des entreprises considèrent les jumeaux numériques comme essentiels pour améliorer la durabilité, un rôle qui devrait croître face aux exigences ESG des parties prenantes. Dans l’aviation, par exemple, un leader mondial utilise des jumeaux numériques de composants, atteignant 99,9 % de précision dans la prédiction des anomalies sur les pièces de moteur, illustrant l’impact concret sur l’efficacité opérationnelle et la réduction des risques.

Dans un monde où l’incertitude est devenue la norme, le jumeau numérique n’est pas un gadget technologique : c’est un atout stratégique. Pour les acteurs de la Supply Chain, il est temps de passer de l’expérimentation à l’industrialisation.

Par Yann de Feraudy, Président de France Supply Chain Chain et vice-président de l’ELA – European Logistics Association

