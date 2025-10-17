Un InfoNews Hebdo aussi dense que l’actualité IT. Au sommaire : NVIDIA compresse un pétaflop d’IA sur le bureau, Google Cloud pousse des agents gouvernés au cœur des workflows, Oracle muscle sa base et finalise ses lakehouses, l’USF maintient la pression sur SAP (cloud, maintenance), Altice temporise face à l’offre conjointe sur SFR, le Cigref projette quatre archétypes DSI à l’horizon 2040…

Bienvenue dans InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT de la semaine. Et au sommaire de ce numéro, l’IA agentique quitte les slides pour s’installer partout : sur le bureau des data scientists avec le DGX Spark de NVIDIA, au cœur des métiers avec Gemini Enterprise (la vision de Google Cloud pour industrialiser des agents gouvernés) et jusque dans l’ingénierie des données, où Oracle synchronise sa base 26ai et un double pari lakehouse pour recoller au peloton.

Côté usages et gouvernance, l’USF souffle le chaud et le froid : moins de drame, plus d’exigences de simplicité, de transparence tarifaire et de trajectoires cloud réalistes chez SAP.

Dans les télécoms, Altice garde la main après l’offre conjointe des trois opérateurs sur SFR, un dossier où l’emploi et les prix des forfaits seront scrutés.

Pendant ce temps, le Cigref trace des lignes d’horizon à 2040 pour la fonction numérique.

Ah, et on a une nouvelle ministre du numérique…

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

EN BREF

NVIDIA lance une station de travail IA

DGX Spark miniaturise l’architecture Grace-Blackwell pour délivrer, en format desktop, une machine « péta-scale » prête pour l’inférence et le fine-tuning local — une façon de rapprocher agents, données sensibles et latence minimale.

>> NVidia lance, avec les OEM, sa station de travail pour l’IA : DGX Spark

Google Cloud injecte des agents dans l’entreprise

Avec Gemini Enterprise, Google transforme AgentSpace en « usine » d’agents gouvernés : interface unifiée, no-code, connecteurs (Workspace, M365, Salesforce, SAP), observabilité et cadre de sécurité pour faire passer les POC agentiques en production, épaulé par un écosystème de partenaires et de programmes d’adoption.

>> Gemini Enterprise et agents IA : Google Cloud met l’intelligence autonome au cœur du travail

Base de données et lakehouse chez Oracle

Oracle AI Database 26ai arrive en GA, pendant qu’AI Data Platform et AI Lakehouse s’alignent sur les standards Delta/Hudi/Iceberg et une gouvernance renforcée — de quoi sécuriser ses clients face à Databricks, Snowflake et consorts.

USF inquiète sur le cloud et la maintenance

À Lyon, l’association d’utilisateurs SAP, l’USF, réclame simplicité tarifaire, trajectoires cloud réalistes et interroge l’échéance 2030 d’ECC, tout en veillant aux enjeux SecNumCloud et « clean core ».

>> SAP sous pression : enquête de l’UE et fronde allemande avant l’USF de Lyon

Altice dit non

Face à l’offre conjointe Bouygues/Free/Orange (17 Md€) sur SFR, Altice temporise : un dossier sous haute vigilance sociale et concurrentielle, avec un partage fin B2B/B2C/fréquences en discussion.

LE DOSSIER

Le Cigref voit loin

Découvrez avec Guy Hervier, les quatre archétypes de DSI à l’horizon 2040 — du « Labo » très intégré au « Système (D)SI » résilient — pour aider les organisations à se projeter entre souveraineté, sobriété et IA omniprésente.

>> Rapport d’orientation stratégique 2025 du Cigref : « 4 archétypes de la fonction numérique pour 2040 » – Cigref

Rendez-vous

DevOps REX à la Cité des sciences (10-11 décembre)

La conférence de retours d’expérience revient avec 4 axes : gouvernance & souveraineté, IA en production, DevSecOps sans compromis, et pratiques/outils DevOps éprouvés — en synergie avec Open Source Experience.

>> DEVOPS REX – 100% retour d’expérience

Insolite

Anne Le Hénanff ministre du numérique

Nommée ministre déléguée à l’IA et au Numérique, portefeuille rattaché à Bercy, elle arrive avec un pedigree souveraineté/cyber (SREN, NIS2, IA de défense) et un ancrage territorial : un signal d’exécution budgétaire et réglementaire.