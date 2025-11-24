Conscio Technologies fait évoluer Sensiwave, sa plateforme SaaS de sensibilisation, avec une interface remaniée qui met l’accent sur la simplicité d’usage et l’intelligence artificielle. L’éditeur français veut aider les DSI à lancer plus vite leurs campagnes de cybersécurité, à suivre leurs indicateurs et à industrialiser les tests de phishing. Cette refonte vise à réduire la charge opérationnelle des équipes sécurité tout en rapprochant les simulations des attaques réellement observées sur le terrain.

Une plateforme française

Conscio Technologies est un éditeur français spécialisé depuis plus de quinze ans dans la sensibilisation à la cybersécurité et les tests de phishing. Sa plateforme Sensiwave combine contenus pédagogiques, scénarios de tests et outils de pilotage destinés aux RSSI, DSI et responsables conformité, avec une clientèle qui va de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs selon les organisations.

Dans ce contexte, la nouvelle interface ne change pas seulement l’apparence de l’outil. Elle cherche à rendre plus accessible le lancement de campagnes de sensibilisation, de conformité ou de phishing, grâce à une vue synthétique des campagnes, une gestion simplifiée des modèles et un accès direct aux rapports. Un plus important pour des décideurs IT, souvent pris entre exigences réglementaires croissantes et pénurie de ressources internes pour animer ces programmes.

IA, reporting et ergonomie au service de la sensibilisation

Le cœur de l’annonce réside dans trois évolutions visibles pour les équipes sécurité. D’abord la refonte de l’ergonomie, avec une interface plus dépouillée et un mode nuit qui répond à la fois à des préoccupations de confort visuel et à une attente désormais standard dans les outils métiers. Channel News

Ensuite, l’intégration plus poussée de l’IA générative. Sensiwave permet désormais de générer automatiquement des modèles d’e-mails de phishing, que les administrateurs peuvent ensuite ajuster. L’idée est de rapprocher les scénarios internes des campagnes d’attaque modernes, qui s’appuient elles aussi de plus en plus sur l’IA pour produire des messages convaincants, localisés et contextualisés. conscio-technologies.com+1 Pour les DSI, cette automatisation peut réduire le temps consacré à la création de contenus tout en renouvelant régulièrement les scénarios proposés aux collaborateurs.

Enfin, la partie reporting bénéficie d’une interface plus claire, avec un accès direct aux statistiques de campagne pour mesurer la progression des utilisateurs, comparer les résultats dans le temps ou par population, et documenter la conformité vis-à-vis de référentiels comme RGPD ou DORA, particulièrement présents dans les secteurs réglementés.

Un marché très concurrentiel où l’UX devient stratégique

Cette refonte de Sensiwav s’inscrit dans une tendance de fond. Les plateformes de sensibilisation et de phishing simulation doivent aujourd’hui rivaliser avec des acteurs internationaux bien installés, souvent adossés à de larges catalogues de contenus, à des fonctions d’orchestration avancées et à des intégrations poussées avec les environnements de messagerie ou les outils de sécurité.

Dans cette bataille, l’éditeur français joue la carte de la proximité, d’un développement réalisé en France et d’une approche très orientée métiers, avec des contenus sectoriels et une capacité à couvrir aussi bien des thématiques cybersécurité que RGPD, RSE ou anti corruption. La refonte de l’interface, l’usage de l’IA pour générer des scénarios et la promesse d’un pilotage centralisé des campagnes constituent autant de signaux adressés aux DSI qui cherchent à consolider leurs outils et à industrialiser la sensibilisation. La capacité de Sensiwave à s’intégrer dans les processus existants, à fournir des indicateurs exploitables par la direction et à accompagner les organisations sur la durée sera déterminante pour se différencier dans un marché déjà très dense.

« Cette évolution forte de l’interface de Sensiwave avec l’intégration de nouvelles fonctions à haute valeur ajoutée telle que la génération par l’ IA et l’accès à de nouvelles statistiques va offrir à nos clients de nombreux bénéfices au service d’une gestion toujours plus simple et pertinente de leurs campagnes de sensibilisation pour une culture digitale responsable. Notre solution se positionne indiscutablement comme l’une des plus complètes du marché et permet de piloter efficacement et depuis un point unique toutes ses opérations en quelques clics et sans complexité, » résume Morgane SROKA, Directrice commerciale de Conscio Technologies .

