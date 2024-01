Certifié QUALIOPI, Conscio Technologies facilite l’onboarding des nouveaux collaborateurs en matière de sensibilisation à la cybersécurité.

Conscio Technologies est une startup française spécialisée dans la sensibilisation à la cybersécurité et les enjeux de cette sensibilisation afin d’éviter de voir les collaborateurs rester le maillon faible et à terme d’en devenir le maillon fort.

Partenaire des DSI, RSSI et DPO, cet éditeur oeuvre à changer les comportements des utilisateurs. Toutes les solutions de Conscio (SensiWave, RapidAwareness…) visent à apporter une bonne compréhension des enjeux et des risques cyber et à inculquer par la pratique les bons comportements.

Dans le cadre de sa certification Qualiopi (une certification attribuée aux entreprises de formation dont la qualité et le professionnalisme ont été contrôlés et permettant de profiter d’un fionancement OPCO), Conscio Technologies lance « Conscio Académie » !

Cette formation « clé en main » d’une durée d’une heure s’appuie sur plus d’une douzaine de vidéos interactives diffusées en e-learning qui reprennent les essentiels de la cybersécurité (protection de l’information, comportements de base, mots de passe, ingénierie sociale, phishing, codes malveillants, mobilité, sécurité physique).

Elle cible tout particulièrement les nouveaux entrants dans l’entreprise et s’inscrit donc dans le parcours de « Onboarding » de tout nouveau talent. Elle permet aux apprenants d’acquérir les bons cyber-réflexes face à différentes situations d’attaques cyber.

A l’issue de cette formation, une évaluation finale via un Quiz mesure l’acquisition des connaissances.

Une fois la formation complète effectuée, un certificat de réalisation est remis au collaborateur et sa formation peut alors être financée par les OPCO.

« Intégrer de nouveaux talents dans ses équipes est toujours un moment important pour l’entreprise. Profiter de cet instant privilégié pour sensibiliser ses collaborateurs aux bons réflexes à adopter en matière de cybersécurité est une réelle opportunité de protéger au mieux son organisation de comportements qui pourraient impacter son bon fonctionnement, » explique Michel Gérard, CEO de Conscio Technologies. « Lancée dans le cadre de notre certification QUALIOPI, la Conscio Académie répond parfaitement à cet enjeu et donne la possibilité de faire financer par les OPCO une formation unique qui peut être suivie par tous les nouveaux arrivants, quelles que soient leurs compétences. »

