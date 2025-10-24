Au sommaire de ce numéro d’InfoNews Hebdo, OnlyOffice poursuit la musculation de sa suite open source, OpenAI s’attaque au web et à Google avec son navigateur Atlas, NetApp réinvente son stockage pour l’ère de l’IA, Broadcom prépare déjà le WiFi 8 et OVH rebat ses cartes sur fond de croissance molle. Dans notre dossier, une French Tech aussi brillante que fragile.

Il est l’heure de retrouver Guy Hervier et Jean-François Le Nilias, aux commandes de votre émission qui déchiffre l’actualité IT : InfoNews Hebdo!

Cette semaine, le numérique européen se regarde dans le miroir de ses ambitions. Tandis qu’OpenAI pousse plus loin son offensive en lançant ChatGPT Atlas, un navigateur « agentique » prêt à remodeler le Web et faire de l’ombre à Google Chrome, OnlyOffice confirme qu’une autre voie numérique reste possible, celle d’une bureautique libre, maîtrisée, souveraine et performante.

Dans les infrastructures, NetApp désagrège son stockage avec AFX, une architecture pensée pour l’exascale et les usines à IA. Pendant ce temps, Broadcom esquisse déjà le WiFi 8, un standard en gestation qui promet fiabilité, latence minimale et connectivité pensée pour les objets et l’intelligence artificielle.

Mais tout n’est pas aussi linéaire. Preuve en est du côté d’OVHcloud qui pour la première fois atteint la barre du milliard de revenus annuels mais la croissance patine un peu, le DG s’en va, et Octave Klaba reprend la barre pour relancer la machine.

Et derrière les paillettes de la French Tech, notre dossier interroge la réalité d’un écosystème encore trop dépendant de capitaux étrangers. Découvrez le décryptage de Guy Hervier.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

AU SOMMAIRE

En Bref :

OnlyOffice 9.1 : la montée en gamme de l’open source

La suite bureautique européenne affine son positionnement « Pro » avec une gestion avancée du PDF, une recherche accélérée dans les tableurs et un vrai contrôle des données pour les DSI.

>> OnlyOffice Docs passe en version 9.1 et enrichit ses fonctionnalités « Pro »

OpenAI Atlas : le navigateur qui veut réinventer le Web

L’éditeur de ChatGPT lance son propre navigateur AI-First. Objectif : fusionner recherche, action et navigation dans une même interface pilotée par l’IA.

>> OpenAI lance Atlas, son navigateur Web pour concurrencer Chrome, Edge, Safari et Comet

NetApp AFX : le stockage désagrégé pour l’ère de l’IA

Nouvelle plateforme all-flash et modulaire, AFX associe performance exascale et flexibilité multicloud. Une pièce maîtresse pour les « AI factories ».

>> NetApp lance son stockage désagrégé AFX conçu pour l’ère de l’IA

>> NetApp Insight 2025 : Ce qu’il faut en retenir…

WiFi 8 : déjà en route vers l’Ultra High Reliability

Broadcom dévoile les premières puces d’un WiFi repensé pour l’IA et les objets connectés, avec latence réduite et portée étendue.

OVHcloud : Octave Klaba reprend la main

Croissance en berne et départ du DG Benjamin Revcolevschi : le fondateur redevient patron exécutif pour relancer le cap 2030.

>> OVHcloud franchit le cap du milliard d’euros et confie sa direction générale à Octave Klaba

Le Dossier :

French Tech : une réussite en trompe-l’œil

Derrière la vitrine des licornes et les records de levées, la réalité demeure contrastée : concentration des fonds, dépendance technologique, fragilité industrielle. Un écosystème brillant mais encore loin d’une souveraineté numérique.

Rendez-vous :

Tech Show Paris – 5-6 novembre, Porte de Versailles

Le grand rendez-vous de la donnée, du cloud et de l’IA responsable. Cas concrets, gouvernance, industrialisation : deux jours pour transformer les POC en réalité.

Carton Rouge :

AWS : quand le nuage tousse, le Web s’enraye

Une panne majeure du géant américain a paralysé Fortnite, Slack et Signal. Rappel brutal d’une dépendance critique – et du prix de la résilience manquée.

>> Une grosse panne AWS paralyse plusieurs sites et services internet