2025… Année charnière pour OVHcloud. Le groupe nordiste dépasse pour la première fois le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Mais pour trouver un nouveau souffle fait revenir son fondateur Octave Klaba à la tête des opérations en tant que PD. Objectif : renforcer la cohérence entre vision stratégique et exécution opérationnelle à l’aube d’un nouveau plan quinquennal baptisé Step Ahead.

OVHcloud conforte un peu plus sa position de leader des clouds européens. L’exercice clos au 31 août 2025 se solde par un chiffre d’affaires de 1,08 milliard d’euros, en hausse de 9,3 % à données comparables, et un résultat net redevenu positif à 0,4 million d’euros. L’EBITDA ajusté s’élève à 437,8 millions d’euros, soit 40,4 % du chiffre d’affaires, contre 38,4 % un an plus tôt. Le cash-flow libre non-endetté double pour atteindre 57,6 millions d’euros, traduisant un levier opérationnel accru et une discipline d’investissement maintenue, les capex représentant 33 % des revenus. De bons résultats qui auraient dû conforter l’actuel DG, Benjamin Revcolevschi, arrivé il y a près de deux ans en remplacement de Michel Paulin. Certes, cette hausse de 9,3% paraît bien faible face aux 25-35% de croissance affichés par AWS, Azure et Google Cloud. Mais, le groupe a choisi de rebouleverser son organigramme et sa stratégie en faisant revenir à sa tête son président-fondateur, Octave Klaba qui reprend le titre de PDG. « En 2025, OVHcloud franchit la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires. Les objectifs de l’année ont été atteints », souligne Octave Klaba, qui rend hommage à son prédécesseur Benjamin Revcolevschi et promet de présenter « dans les prochains mois le plan Step Ahead 2026-2030 ».

Trois moteurs de développement

La dynamique d’OVHcloud repose sur la progression simultanée des trois segments stratégiques :

– le cloud privé, majoritaire avec 62 % des revenus, croît de 8,5 % grâce aux offres VMware, SAP et On-Prem Cloud Platform, perçues comme des alternatives souveraines à VMware Broadcom ;

– le cloud public, en hausse de 17,5 %, bénéficie de la montée en puissance des régions « 3-AZ » à Paris et bientôt Milan ;

– le Web Cloud, plus stable, progresse de 3,7 %.

Par typologie de clientèle, la croissance est tirée par les Digital Scalers (+20,8 %) et les Corporate (+12 %), désormais responsables de plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le segment SecNumCloud poursuit également son envol avec +63 % sur un an, confirmant la place d’OVHcloud comme référence européenne du cloud de confiance.

Une gouvernance resserrée

Réuni le 20 octobre, le conseil d’administration a décidé d’unifier la direction sous l’autorité du fondateur. « Cette gouvernance unifiée, à la fois visionnaire et réactive, renforce la capacité d’OVHcloud à anticiper et à s’adapter aux évolutions du marché », justifie le conseil.

Pour Pierre Barrial, administrateur référent, « Octave Klaba saura diriger le groupe avec détermination et agilité, dans un contexte qui exige vision, rigueur d’exécution et capacité d’innovation ». Benjamin Revcolevschi, pour sa part, se dit « fier d’avoir contribué à renforcer la crédibilité commerciale et institutionnelle d’un groupe désormais prêt à aborder une nouvelle étape ».

Vers un nouveau cycle stratégique

Avec son nouveau plan stratégique « Step Ahead 2026-2030 », OVHcloud entend capitaliser sur dix ans d’investissements dans les datacenters et le logiciel pour accélérer son expansion internationale et affirmer son rôle de champion européen du cloud et de l’intelligence artificielle.

Le groupe a récemment annoncé plusieurs lancements structurants qui s’inscrivent dans cette nouvelle dynamique : le Managed Kubernetes Service Standard, la solution Public VCF as-a-Service destinée aux PME, et le déploiement de Nutanix Cloud Clusters (NC2) sur ses infrastructures souveraines.

Porté par une rentabilité retrouvée, une croissance équilibrée entre l’Europe et les États-Unis et une gouvernance resserrée autour de son fondateur, OVHcloud espère désormais aborder la décennie du “cloud souverain de confiance” avec un cap clair : conjuguer indépendance technologique, performance économique et transparence. Reste que le marché a plutôt mal réagi à ces annonces : le cours boursier a reculé de près de 19% ramenant le titre sous la barre des 10 euros. L’action était toujours en baisse ce matin.

