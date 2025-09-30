Avec OVHcloud MKS Standard, l’éditeur roubaisien pousse Kubernetes sur une architecture 3-AZ et promet un SLA de 99,99%. L’offre vise les applications critiques, la réversibilité open-source et la maîtrise des données en Europe au prix d’appel de 0,09 €/h par cluster.

OVHcloud, acteur européen de référence du cloud public, ajoute une brique attendue à son portefeuille Kubernetes avec MKS Standard. L’annonce est pertinente pour les DSI et RSSI qui cherchent à industrialiser des workloads critiques sans s’exposer à un verrouillage fournisseur : la nouvelle édition managée déploie un control plane réparti sur trois zones de disponibilité au sein d’une même région 3-AZ, avec garantie de continuité de service à 99,99%.

L’offre est disponible dès maintenant à Paris 3-AZ, et doit suivre à l’automne 2025 à Milan. Le tarif annoncé est de 0,09 € par heure et par cluster, tandis que l’offre gratuite est renommée MKS Free.

Au-delà du positionnement, l’intérêt pour les équipes IT tient aux propriétés de résilience d’un déploiement 3-AZ : une panne de zone n’interrompt pas le service, les trafics inter-AZ ne sont pas surfacturés chez OVHcloud, et la région parisienne est hébergée entièrement en France, un point sensible pour les données régulées.

Côté pile technologique, MKS Standard aligne des options réseau adaptées à la criticité des charges : Cilium comme CNI pour les cas d’usage exigeants (santé, conformité), la brique Kamaji (Clastix) pour la gestion multi-clusters, l’exposition privée des nœuds, ainsi qu’un etcd dédié jusqu’à 8 Go. Le tout reste compatible avec l’écosystème Kubernetes et les services Public Cloud d’OVHcloud. Traduction en pratique : gouvernance plus fine, surfaces d’attaque réduites et interopérabilité avec les outillages familiers.

Dans le communiqué, Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer, présente MKS Standard comme une étape pour « accélérer la modernisation des applications sans compromettre la fiabilité des données critiques ». La promesse est belle : simplifier le portage des workloads sensibles sur une base Kubernetes multi-AZ et certifiée, sans renoncer à la réversibilité.

Une surenchère sur la disponibilité… au prix du marché

Face aux EKS, GKE et AKS, OVHcloud se cale sur une redevance de gestion du control plane comparable : 0,10 $ par cluster et par heure chez AWS et Google, 0,10 $ par heure en AKS Standard. Là où OVHcloud tente de se distinguer, c’est sur le SLA : 99,99% annoncé pour MKS Standard contre 99,95% pour EKS, GKE (régional) et AKS lorsque les clusters s’appuient sur des AZ. Dit autrement, OVHcloud promet un cran supplémentaire sur la disponibilité tout en restant dans les clous tarifaires du marché.

Pour des organisations européennes — ISV, MSP, ETI régulées — la combinaison 3-AZ en France, SLA 99,99%, réversibilité open-source et pas de frais inter-AZ a toutes les raisons de faire mouche et promet continuité d’activité, contrôle des données et prévisibilité des coûts. Les RSSI regarderont de près l’exposition privée des nœuds et la segmentation réseau eBPF via Cilium, tandis que les DSI y verront un moyen d’aligner une stratégie multicloud sans dépendance unilatérale. Le pari d’OVHcloud est aussi commercial : proposer une alternative européenne crédible aux offres managées des hyperscalers, en particulier pour des charges sensibles ou localisées.

« Notre nouvelle solution MKS Standard vise à offrir davantage de résilience, de performance et de richesse fonctionnelle dans un contexte multi-AZ… », conclut Yaniv Fdida, qui promet un déploiement étendu à toutes les régions.

