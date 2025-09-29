OVHcloud déploie une technologie de génération aléatoire quantique pour renforcer la sécurité des certificats SSL de ses sites hébergés. Une première mondiale qui remet en lumière l’urgence d’adopter au plus tôt un chiffrement post-quantique.

OVHcloud, leader européen du cloud, introduit une innovation singulière dans la protection des sites Web qu’il héberge : l’utilisation de l’informatique quantique pour générer des certificats SSL ! Ces certificats, indispensables au chiffrement des communications entre serveur et navigateur, s’appuient désormais sur des nombres aléatoires produits par un procédé quantique, réputés impossibles à prédire.

L’entreprise s’appuie sur la technologie QRNG (Quantum Random Number Generation), issue d’un ordinateur quantique conçu par la société française Quandela (on se souvient que OVHcloud a été l’un des premiers clients de Quandela, on sait désormais aussi pourquoi). Contrairement aux générateurs pseudo-aléatoires classiques, susceptibles de présenter des biais statistiques à long terme, le recours à l’intrication de photons permet d’obtenir des clés véritablement aléatoires. OVHcloud parle d’« aléa certifiable », un concept protégé par brevet.

Selon Julien Levrard, RSSI du groupe, cette démarche vise à « anticiper l’évolution des menaces » et reflète la stratégie d’innovation de l’entreprise. Plus de cinq millions de sites devraient bénéficier de ces certificats quantiques d’ici fin octobre 2025, sans surcoût pour les clients.

Cette annonce place OVHcloud en pionnier sur un terrain encore largement exploratoire. La cryptographie quantique attire depuis plusieurs années l’attention des grands acteurs du numérique, notamment face à la menace des futurs ordinateurs quantiques capables de casser les algorithmes actuels de chiffrement. Mais la démarche d’OVHcloud diffère : il ne s’agit pas encore de se prémunir contre un tel scénario, mais de renforcer dès aujourd’hui la robustesse des certificats SSL.

Pour les DSI et RSSI, l’enjeu est double : bénéficier d’une sécurité théoriquement plus solide, mais aussi comprendre ce que ce virage signifie en termes de confiance dans le cloud européen. La généralisation de ces certificats quantiques pourrait également amener d’autres fournisseurs à s’engager sur la même voie, dans un marché marqué par la rivalité avec les géants américains et asiatiques.

À lire également :