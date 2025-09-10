Apple a dévoilé la nuit dernière la très attendue livraison des « iPhone 17 » aux améliorations peu radicales mais marquée par l’arrivée d’un nouveau modèle « iPhone Air » dont la finesse séduira ceux qui donnent la priorité au look plutôt qu’à la photo…

Ça y est… les applemaniacs vont pouvoir reprendre le cours normal de leur vie. Apple a tenu comme prévu sa conférence annuelle de lancement de ses nouveaux « iPhone » mais aussi AirPods et Apple Watches.

Des iPhone 17 et autres nouveautés évidemment ‘les plus extraordinaires jamais conçus par la firme’ mais surtout terriblement conformes aux informations qui avaient fuité. Pas de surprise donc et notamment aucune annonce inattendue du côté de l’IA.

iPhone Air, la star du jour

Pas de surprise non plus du côté de l’iPhone Air, la seule vraie grosse nouveauté de cette conférence de rentrée 2025. Premier du nom (et dénué de la mention 17), l’iPhone Air est un tout nouveau modèle d’iPhone et la véritable star de la soirée de lancement. Le modèle vient remplacer les versions « Plus » qui, depuis au moins deux générations, étaient celles qui se vendaient le plus mal. Apple en a eu marre d’un modèle aux ventes décevantes et change de formule. L’iPhone Air fait bien plus que remplacer les modèles Plus. Il devient « le smartphone le plus fin jamais conçu par la marque », avec seulement 5,6 mm d’épaisseur. Son ADN dérive plus des iPhone Pro (il est animé par un processeur A19 Pro mais bridé à 5 cœurs GPU) que de l’iPhone de Base même si sa partie photo est étonnamment restreinte puisqu’elle n’embarque qu’un seul capteur « Fusion » de 48 MP que le marketing d’Apple présente comme « plusieurs caméras sophistiquées en une seule » grâce à son téléobjectif x2 intégré. C’est en fait le même capteur « Fusion » que celui de l’iPhone 17 de base, ce dernier disposant lui d’un second « ultra grand-angle Fusion ». Côté selfie, l’iPhone Air partage le même capteur « Center Stage » de 18 MP que les autres modèles.

L’iPhone Air cherche donc surtout à se démarquer par un look différent de ses frères et son extrême finesse. Sa structure en titane lui confère à la fois légèreté (165 grammes seulement contre 177 grammes pour l’iPhone 28) et robustesse, tandis que son écran Super Retina XDR de 6,5 pouces adopte la technologie ProMotion à 120 Hz. L’Air est eSIM‑only (et ceci partout dans le monde, pas d’exception) et offre une autonomie annoncée d’une journée, extensible grâce à un nouvel accessoire MagSafe fin permettant d’atteindre jusqu’à 40 heures de lecture vidéo.

L’iPhone Air démarre à 1229 €.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

iPhone 17… mieux que l’iPhone 16… si, si…

Le modèle de base, l’iPhone 17, gagne, lui aussi, en prestance : son écran passe à 6,3 pouces et adopte pour la première fois la technologie ProMotion, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité de 3 000 nits. Il est protégé par un nouveau verre Ceramic Shield 2, trois fois plus résistant aux rayures. Surtout, il est propulsé par la toute nouvelle puce A19. Il est le seul à en disposer, les autres bénéficiant d’un « A19 Pro » à priori plus puissant. Comme à son habitude, Apple se garde bien de donner des gains de performance par rapport au A18 des iPhone 16 et préfère se contenter de comparaison avec l’iPhone 15 : la partie CPU se veut 40% plus rapide et la partie GPU 80% plus rapide. La partie NPU reste en revanche un mystère. Apple semble avoir redispatché son Neural Engine sur les différents cœurs GPU mais ne donne aucun détail.

Côté photo, l’iPhone 17 reçoit deux capteurs arrière « Fusion » de 48 MP (Main et Ultra Wide) et un nouveau module frontal 18 MP Center Stage capable d’élargir automatiquement le champ pour inclure plusieurs personnes. L’autonomie grimpe à 30 heures de lecture vidéo, et le stockage de base double à 256 Go.

L’iPhone 17 démarre à 969 €.

Des iPhone 17 Pro et Pro Max plus autonomes

En haut de gamme, les iPhone 17 Pro et Pro Max conservent leurs diagonales de 6,3 et 6,9 pouces avec des écrans ProMotion protégés par un verre Ceramic Shield 2, mais adoptent un châssis en aluminium monobloc et un plateau arrière repensé pour accueillir une batterie plus grande et un système de refroidissement par chambre à vapeur.

Tous deux sont animés par une puce A19 Pro (boosté par rapport à celle de l’iPhone Air). La partie CPU est composée de 6 cœurs (2 de performance, 4 d’efficience) et la partie GPU totalement nouvelle est composée de 6 cœurs, capables de gérer le ray tracing matériel et de faire tourner des modèles d’IA volumineux en local.

Leur triple module photo 48 MP (Main, Ultra Wide, Telephoto) offre notamment un zoom optique jusqu’à 8×, soit une distance focale équivalente à du 200 mm.

Côté Selfie, les deux appareils disposent du même « Center Stage » 18 MP que leurs petits frères avec leur cadrage automatique pour réussir aussi bien portraits que photos de groupe.

Enfin, l’autonomie est annoncée à 39 heures de lecture vidéo, et la charge rapide 40 W permet de récupérer 50 % en 20 minutes.

Il faudra compter au minimum 1329 € pour l’iPhone 17 Pro et 1479 € pour l’iPhone 17 Pro Max.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

De nouvelles montres et une détection d’hypertension

Apple a également renouvelé sa gamme de montres connectées. L’Apple Watch Series 11 introduit une fonction de détection de l’hypertension, capable d’analyser sur 30 jours la réponse des vaisseaux sanguins aux battements cardiaques, ainsi qu’un nouveau « Sleep Score » pour évaluer la qualité du sommeil. Elle gagne la connectivité 5G et promet jusqu’à 24 heures d’autonomie. L’Apple Watch Ultra 3, dotée du plus grand écran jamais vu sur une Apple Watch, inaugure la connectivité satellite pour les communications d’urgence hors réseau et peut tenir jusqu’à 72 heures en mode basse consommation. Enfin, l’Apple Watch SE 3 adopte l’écran Always‑On et la puce S10, tout en restant le modèle le plus abordable de la gamme.

Les Watch SE 3 démarrent à 269 €, les Watch Series 11 à 449 € et les Ultra 3 à 899 € !

Les AirPods Pro 3 sont là pour longtemps

Côté audio, les nouveaux AirPods Pro 3 conservent le design de la génération précédente mais améliorent nettement la réduction active du bruit, désormais deux fois plus efficace que sur les Pro 2. Ils offrent un son retravaillé grâce à une nouvelle architecture acoustique, une autonomie portée à 8 heures avec ANC, un suivi de la fréquence cardiaque intégré et une fonction de traduction en direct (en bêta) dans plusieurs langues, dont le français, l’anglais et l’espagnol. Leur prix est annoncé à 249 € !

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

Au final, la livrée 2025 apparaît essentiellement comme une itération assez prévisible, avec certes un iPhone Air qui se démarque et un iPhone qui paraît désormais moins bridé que d’habitude par rapport aux modèles Pro. Les fans d’Apple ne seront pas déçus et la marque semble tenir sa solution aux ventes décevantes des modèles « Plus » des précédentes générations. À moins que cet « Air » ne vienne au final cannibaliser un autre modèle de la marque.