Comme chaque vendredi, retrouvez un nouvel épisode d’Infonews Hebdo, avec AMD qui flirte avec ARM pendant que l’écosystème x86 tente de se réinventer, Cisco qui infuse l’IA au cœur de la CX et muscle l’edge, Commvault qui conversationnalise la sauvegarde, EDF qui choisit Bleu et S3NS pour son cloud de confiance, Armis qui boucle 435 M$ avant IPO et les défaillances cyber du Louvre pointées par l’ANSSI. Et Microsoft se prend un carton rouge.
Jean-François Le Nilias et Guy Hervier sont comme il se doit aux commandes de ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo pour déchiffrer l’actualité IT d’une semaine intense sur tous les fronts. Côté PC, le réveil x86 a un parfum d’urgence : Intel et AMD célèbrent leur « x86 EAG » pendant que des fuites crédibles prêtent à AMD un APU ARM pour Windows on ARM et Copilot+ PC afin de ne pas laisser Qualcomm seul en piste.
Chez Cisco, l’expérience client bascule dans l’ère agentique avec « IQ », une couche d’IA qui unifie connaissance, recommandation et assistance… et un nouveau serveur UCS pour traiter l’IA au plus près des données, en edge.
Côté résilience, Commvault passe des promesses à l’opérationnel : il enrichit sa plateforme d’un pilotage conversationnel des sauvegardes (via MCP) et de « Data Rooms » pour exposer des jeux de données propres aux plateformes d’IA, une façon de rapprocher sauvegarde, gouvernance et usages.
Evidemment, la souveraineté numérique est une nouvelle fois au menu avec EDF qui confie une part de ses données sensibles à Bleu et S3NS (SecNumCloud 3.2 en ligne de mire), un choix qui ne manquera pas de relancer le débat sur le « cloud de confiance ».
Côté financement, Armis confirme l’appétit du marché cyber avec 435 M$ et vise l’IPO.
Le carton rouge de la semaine est attribué à Microsoft dont on ne comprend plus vraiment la politique. Clairement, le groupe ne semble plus dirigé par Satya Nadella mais plutôt par sa CFO Amy Hood qui a déjà réussi brillamment à fâcher tous les gamers contre Microsoft et désormais devrait rapidement arriver à faire la même chose avec les entreprises. Amy Hood ne veut plaire qu’aux investisseurs. Et elle réussit très bien jusqu’ici. Mais ça ne durera pas éternellement quand les clients auront fini par prendre la fuite…
Enfin notre dossier de la semaine rebondit sur l’actualité « faits divers » du moment et le « casse de l’année » avec un petit retour sur les alertes ANSSI anciennes envoyées au Louvre.
AU SOMMAIRE
EN BREF
AMD entre x86 et ARM
L’« x86 EAG » souffle sa première bougie (FRED, AVX10, ChkTag, ACE)… tandis que des fuites annoncent un APU ARM 6 cœurs « Sound Wave » (GPU Radeon, NPU 50 TOPS) pour des Copilot+ PC d’entrée de gamme.
>> AMD célèbre l’initiative « x86 EAG » tout en préparant sa propre puce ARM !
>> Ce que dessinent les résultats Q3 2025 d’Intel, AMD et Qualcomm
La CX dopée à l’IA chez Cisco
« IQ » unifie données, recommandations et dépannage agentique pour clients/partenaires, et le nouveau UCS XE9305 amène calcul-IA, réseau et stockage en edge, commande dès maintenant pour livraison en décembre.
Commvault booste les sauvegardes à l’IA
Une interface conversationnelle (via MCP) pour orchestrer des actions de résilience + des Data Rooms pour exposer des datasets conformes (Parquet/Iceberg) vers Snowflake/Azure : la protection se rapproche des usages IA.
>> Commvault met l’IA conversationnelle au service de la sauvegarde et lance ses Data Rooms
EDF fait confiance à Bleu et S3NS
Le groupe complète son cloud privé par un cloud de confiance (IaaS/PaaS/CaaS/FaaS) opéré par Bleu et S3NS, en cours de qualification SecNumCloud 3.2 ; de quoi relancer les débats sur la souveraineté.
Armis lève 435 M$
Tour pré-IPO mené par Goldman Sachs Alternatives (avec CapitalG), valorisation à 6,1 Md$, cap des 300 M$ d’ARR franchi et >40 % du Fortune 100 au portefeuille.
LE DOSSIER
Quand l’ANSSI pointait les défaillances du Louvre
Audits 2014 et 2017 alarmants (mots de passe triviaux, OS obsolètes), et en 2025 des logiciels critiques « non-migrables » : comment le premier musée du monde a-t-il pu laisser durer ces failles ?
RENDEZ-VOUS
Mesurer le monde numérique (LNE, 13 novembre, 18 h, Paris)
Métrologie & IA : fiabilité des mesures, rigueur scientifique et évaluation de l’IA, avec Nicolas Fischer et Jérôme-Alexis Chevalier.
>> Conférence les mesures et le numérique | LNE, Laboratoire national de métrologie et d’essais
CARTON ROUGE
Fin des remises en volume chez Microsoft
Depuis le 1ᵉʳ novembre, fin des rabais « online » : des hausses à deux chiffres pour des clients EA, avec comme échappatoire… basculer vers des partenaires CSP plus flexibles.
EGALEMENT DANS L’ACTUALITE
Amazon déclare la guerre aux IA acheteuses de Perplexity
Mistral veut industrialiser l’IA avec sa plateforme tout-en-un « Mistral AI Studio »
Accord inattendu dans la Tech : OpenAI branche ChatGPT sur les GPU d’AWS
AMD célèbre l’initiative « x86 EAG » tout en préparant sa propre puce ARM !
15ᵉ édition du Top 250 : l’IA s’invite au cœur du logiciel français
Google Cloud libère son puissant TPU Ironwood qui redessine les frontières de l’inférence IA XXL
La Nomenclature des métiers du SI 2025 du Cigref : un référentiel stabilisé, orienté usages… et immédiatement exploitable
Avec Coborg, Inetum veut réconcilier l’IA avec le réel
Et si personne ne savait vraiment, où va en 2026, l’intelligence artificielle ?