Comme chaque vendredi, retrouvez un nouvel épisode d’Infonews Hebdo, avec AMD qui flirte avec ARM pendant que l’écosystème x86 tente de se réinventer, Cisco qui infuse l’IA au cœur de la CX et muscle l’edge, Commvault qui conversationnalise la sauvegarde, EDF qui choisit Bleu et S3NS pour son cloud de confiance, Armis qui boucle 435 M$ avant IPO et les défaillances cyber du Louvre pointées par l’ANSSI. Et Microsoft se prend un carton rouge.

Jean-François Le Nilias et Guy Hervier sont comme il se doit aux commandes de ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo pour déchiffrer l’actualité IT d’une semaine intense sur tous les fronts. Côté PC, le réveil x86 a un parfum d’urgence : Intel et AMD célèbrent leur « x86 EAG » pendant que des fuites crédibles prêtent à AMD un APU ARM pour Windows on ARM et Copilot+ PC afin de ne pas laisser Qualcomm seul en piste.

Chez Cisco, l’expérience client bascule dans l’ère agentique avec « IQ », une couche d’IA qui unifie connaissance, recommandation et assistance… et un nouveau serveur UCS pour traiter l’IA au plus près des données, en edge.

Côté résilience, Commvault passe des promesses à l’opérationnel : il enrichit sa plateforme d’un pilotage conversationnel des sauvegardes (via MCP) et de « Data Rooms » pour exposer des jeux de données propres aux plateformes d’IA, une façon de rapprocher sauvegarde, gouvernance et usages.

Evidemment, la souveraineté numérique est une nouvelle fois au menu avec EDF qui confie une part de ses données sensibles à Bleu et S3NS (SecNumCloud 3.2 en ligne de mire), un choix qui ne manquera pas de relancer le débat sur le « cloud de confiance ».

Côté financement, Armis confirme l’appétit du marché cyber avec 435 M$ et vise l’IPO.

Le carton rouge de la semaine est attribué à Microsoft dont on ne comprend plus vraiment la politique. Clairement, le groupe ne semble plus dirigé par Satya Nadella mais plutôt par sa CFO Amy Hood qui a déjà réussi brillamment à fâcher tous les gamers contre Microsoft et désormais devrait rapidement arriver à faire la même chose avec les entreprises. Amy Hood ne veut plaire qu’aux investisseurs. Et elle réussit très bien jusqu’ici. Mais ça ne durera pas éternellement quand les clients auront fini par prendre la fuite…

Enfin notre dossier de la semaine rebondit sur l’actualité « faits divers » du moment et le « casse de l’année » avec un petit retour sur les alertes ANSSI anciennes envoyées au Louvre.

AU SOMMAIRE

EN BREF

AMD entre x86 et ARM

L’« x86 EAG » souffle sa première bougie (FRED, AVX10, ChkTag, ACE)… tandis que des fuites annoncent un APU ARM 6 cœurs « Sound Wave » (GPU Radeon, NPU 50 TOPS) pour des Copilot+ PC d’entrée de gamme.

>> AMD célèbre l’initiative « x86 EAG » tout en préparant sa propre puce ARM !

>> Ce que dessinent les résultats Q3 2025 d’Intel, AMD et Qualcomm

La CX dopée à l’IA chez Cisco

« IQ » unifie données, recommandations et dépannage agentique pour clients/partenaires, et le nouveau UCS XE9305 amène calcul-IA, réseau et stockage en edge, commande dès maintenant pour livraison en décembre.

Commvault booste les sauvegardes à l’IA

Une interface conversationnelle (via MCP) pour orchestrer des actions de résilience + des Data Rooms pour exposer des datasets conformes (Parquet/Iceberg) vers Snowflake/Azure : la protection se rapproche des usages IA.

>> Commvault met l’IA conversationnelle au service de la sauvegarde et lance ses Data Rooms

EDF fait confiance à Bleu et S3NS

Le groupe complète son cloud privé par un cloud de confiance (IaaS/PaaS/CaaS/FaaS) opéré par Bleu et S3NS, en cours de qualification SecNumCloud 3.2 ; de quoi relancer les débats sur la souveraineté.

Armis lève 435 M$

Tour pré-IPO mené par Goldman Sachs Alternatives (avec CapitalG), valorisation à 6,1 Md$, cap des 300 M$ d’ARR franchi et >40 % du Fortune 100 au portefeuille.

LE DOSSIER

Quand l’ANSSI pointait les défaillances du Louvre

Audits 2014 et 2017 alarmants (mots de passe triviaux, OS obsolètes), et en 2025 des logiciels critiques « non-migrables » : comment le premier musée du monde a-t-il pu laisser durer ces failles ?

RENDEZ-VOUS

Mesurer le monde numérique (LNE, 13 novembre, 18 h, Paris)

Métrologie & IA : fiabilité des mesures, rigueur scientifique et évaluation de l’IA, avec Nicolas Fischer et Jérôme-Alexis Chevalier.

>> Conférence les mesures et le numérique | LNE, Laboratoire national de métrologie et d’essais

CARTON ROUGE

Fin des remises en volume chez Microsoft

Depuis le 1ᵉʳ novembre, fin des rabais « online » : des hausses à deux chiffres pour des clients EA, avec comme échappatoire… basculer vers des partenaires CSP plus flexibles.

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE