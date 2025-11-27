Avanoo lance une plateforme de SaaS Management pour aider les DSI à voir enfin clair dans leurs usages cloud. Face à un Shadow IT dopé par le boom des applis et des services d IA, l’éditeur promet une cartographie des outils réellement utilisés. Objectif rendre visibles les risques, calmer les dérives et réduire la facture logicielle sans casser la productivité.

Née sous le nom de Sonar Clarity, la startup Avanoo a changé de nom et annoncé une levée de fonds en septembre dernier pour imposer sa plateforme de SaaS Management et aider les organisations à reprendre la main sur l’ensemble de leur écosystème applicatif et sur l’usage de l’intelligence artificielle, en leur offrant une visibilité complète et des leviers d’optimisation.

« Dans toutes les organisations, l’adoption des outils SaaS et des services d’IA s’est accélérée. C’est un formidable levier d’efficacité, mais aussi un terrain fertile pour l’apparition de centaines d’applications non répertoriées, parfois redondantes, souvent non conformes. Ce Shadow IT et ce Shadow AI ne sont plus des exceptions. Ils sont devenus la norme. Pour les RSSI et les DSI, une difficulté s’impose: comment garder la maîtrise lorsque les usages se font en dehors des périmètres traditionnels, dispersés entre les équipes, les navigateurs et les terminaux personnels ? » rapelleEtienne Delouvrier, Co-fondateur d’Avanoo.

L’éditeur promet une visibilité concrète sur les usages réels, là où le Shadow IT et la Shadow AI s’installent discrètement dans les équipes. Entre sécurité, coûts et confort des utilisateurs, la plateforme cherche un équilibre sans tomber dans le travers de tout bloquer par défaut si l’app ou la solution Web n’est pas référencée.

Un radar ciblé sur le SaaS et l’IA

La promesse de départ est simple. Avanoo veut montrer aux DSI et aux RSSI ce qui est vraiment utilisé dans l’entreprise, des outils collaboratifs aux services d’IA générative. Les comptes créés en autonomie, les usages sur navigateurs personnels et les applis jamais validées pèsent sur la sécurité comme sur la conformité.

La plateforme s’appuie sur une technologie de découverte automatique centrée sur le SaaS et l’IA. Elle croise authentifications, activité des navigateurs et logs proxys pour remonter automatiquement les applications utilisées, qu’elles soient approuvées, tolérées ou totalement inconnues des équipes IT. Contrairement à une solution CASB qui offre une vue large du trafic cloud, Avanoo se positionne comme un zoom opérationnel sur les usages concrets, y compris les nouveaux outils d’IA.

Moins de blocages, plus de pédagogie et un peu de FinOps

L’éditeur insiste sur une approche qui ne repose pas sur le blocage systématique. La plateforme ne se limite pas à la détection : elle sensibilise les collaborateurs dans leur flux de travail, réduisant progressivement les risques sans recourir à des blocages massifs. Cette pédagogie en situation réelle permet de diminuer le Shadow IT tout en préservant l’efficacité opérationnelle. La plateforme pousse des messages de guidage lorsqu’elle détecte qu’un collaborateur utilise un service jugé risqué ou redondant sans lui bloquer l’accès ni freiner son travail. Aux DSI néanmoins de veiller à ce que cette pédagogie soit bien perçue comme une aide et non comme un énième outil de contrôle et de « flicage ».

Autre volet mis en avant la réduction des coûts. La cartographie des usages permet d’identifier les licences peu utilisées, les doublons entre équipes et les applis qui font exactement la même chose. Avanoo parle d’économies pouvant atteindre 30 % sur les dépenses SaaS, un chiffre qui devra être validé par des retours clients concrets.

Dans un même ordre d’idées, la plateforme se positionne aussi comme un allié stratégique pour la conformité réglementaire, en accompagnant ses clients face aux exigences de DORA, NIS2, l’AI Act ou encore le RGPD.

Sur le marché, la solution arrive dans un paysage déjà occupé par les CASB, les solutions de sécurité cloud et les outils de FinOps ou de SaaS Management internationaux. L’enjeu pour Avanoo sera de prouver qu’un outil européen spécialisé sur les usages réels, mêlant sécurité, pédagogie et optimisation de licences, mérite toute sa place dans la pile IT des entreprises. Et la solution ne manque pas d’atouts pour y parvenir incarnant une nouvelle génération de solutions de gouvernance SaaS et IA, combinant visibilité, optimisation et sécurité.

