Donnez de la lisibilité à votre écosystème SaaS : Avanoo cartographie tout, du Shadow IT au Shadow AI, et transforme l’usage réel en leviers d’action. La jeune pousse autrefois connue sous le nom de Sonat Clarity change d’identité et réalise une première levée de fonds en pré-série A dont le montant n’a pas été communiqué mais doit lui permettre d’accélérer.

Fondée pour répondre aux enjeux croissants de gestion et de sécurisation des environnements logiciels, Sonar Clarity s’est imposée comme un acteur innovant du SaaS Management. Sa mission : aider les organisations à reprendre la main sur l’ensemble de leur écosystème applicatif et sur l’usage de l’intelligence artificielle, en leur offrant une visibilité complète et des leviers d’optimisation.

Aujourd’hui la jeune pousse change de nom et annonce une levée de fonds pour entamer une nouvelle phase de croissance sous sa nouvelle identité. Elle opère désormais sous la marque « Avanoo« , un changement qui reflète son ambition internationale et sa volonté d’incarner une nouvelle génération de solutions de gouvernance des applications SaaS et du Shadow IT.

« Avanoo vous offre une cartographie complète et actionnable de toutes vos applications en quelques clics. Détectez le Shadow IT, renforcez votre conformité, optimisez vos budgets et sécurisez vos données grâce à une plateforme pensée pour la complexité des organisations modernes » explique le site de l’éditeur.

Parallèlement à ce changement d’identité, Avanoo accueille Auriga Cyber Ventures à son capital. Cette opération intervient dans une période de forte accélération et marque le lancement d’une stratégie de développement renforcée, en France comme à l’étranger.

Une technologie différenciante sur le marché

La plateforme Avanoo se distingue par sa capacité à cartographier automatiquement toutes les applications utilisées au sein d’une organisation, y compris celles issues du Shadow IT et du Shadow AI.

Elle analyse l’usage réel, détecte les licences inutilisées, optimise les coûts et met en lumière les risques de sécurité liés aux applications SaaS.

Grâce à ces fonctionnalités, Avanoo devient un partenaire stratégique pour les RSSI, DSI et Software Asset Managers, en les aidant à se conformer aux réglementations telles que DORA, NIS2, l’AI Act ou le RGPD.

Une levée de fonds pour soutenir une croissance durable

Récompensée à plusieurs reprises en France et à l’international, Avanoo a prouvé sa capacité à figurer parmi les leaders du SaaS Management.

Pour conserver cet avantage, l’entreprise investit dans :

* Le renforcement de sa R&D pour enrichir ses fonctionnalités et anticiper les évolutions réglementaires.

* L’expansion commerciale avec un dispositif plus robuste.

* Des partenariats stratégiques et recrutement d’experts pour accompagner ses clients avec un haut niveau de service.

Avec ce changement de nom et l’arrivée d’Auriga Cyber Ventures, Avanoo réaffirme sa mission : offrir aux entreprises les moyens de reprendre le contrôle sur leurs applications SaaS et sur le Shadow IT, tout en garantissant conformité, sécurité et optimisation des coûts. Mais elle devra commencer par lutter contre d’autres jeunes pousses françaises du domaine comme « Corma.io » ou « Beamy » mais aussi des leaders américains comme BetterCloud, Zylo, Vendr ou CloudEagle.

