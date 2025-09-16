Entre diversité des terminaux, exigences de sécurité et suivi des cycles de vie, la maîtrise des environnements mobiles demande une organisation solide et industrialisée. La délégation de la gestion des flottes mobiles ouvre la voie à une gouvernance renforcée, combinant performance opérationnelle et optimisation des ressources internes.

La transformation numérique et la généralisation des équipements mobiles professionnels ont placé la mobilité au cœur des stratégies IT. Mais cette agilité apparente masque une charge de gestion grandissante. Pour les équipes de gestionnaires ou ceux de la DSI, gérer des flottes de plusieurs centaines, voire milliers de terminaux, représente un défi opérationnel permanent. Gestion des lignes, maintenance, SAV, sécurité des données, renouvellements : autant de tâches chronophages qui mobilisent les équipes sans créer de valeur directe.

Une pression continue sur les équipes IT

Chaque mouvement de personnel, entrée, sortie, changement de poste, déclenche une série d’actions : attribution ou reprise de terminal, reconfiguration, sécurisation des accès, mise à jour des inventaires. La diversité des modèles, la multiplication des fournisseurs et l’augmentation des incidents (perte, vol, casse) viennent alourdir fortement la charge. Le cycle de vie du terminal, de la commande au recyclage, est rarement industrialisé. Il mobilise des ressources internes précieuses et freine la capacité de l’IT à se concentrer sur des missions plus stratégiques.

Vers une gestion professionnelle du cycle de vie des équipements mobiles

Des leviers existent pour améliorer la performance opérationnelle :

* Standardiser les procédures (onboarding/offboarding, renouvellement)

* Automatiser les tâches à faible valeur (commandes, affectations, alertes)

* Intégrer un support dédié aux collaborateurs

* Centraliser les données dans une plateforme unifiée

* Suivre les coûts et la conformité à travers des indicateurs clairs

Mais ces bonnes pratiques exigent une expertise forte, des outils adaptés et une organisation robuste, parfois difficile à maintenir en interne.

Personnalisation et industrialisation deux axes stratégiques

Il est fondamental d’opter pour une solution de gestion déléguée de flotte mobile éprouvée qui allie puissance industrielle (logistique, automatisation, gestion de volumes) et adaptation aux besoins de chaque client (processus internes, contraintes sectorielles, outils existants, équipements métiers). Il est ainsi possible de couvrir l’ensemble du cycle de vie : inventaire, commande, préparation, livraison, support, retrait, recyclage. Le tout via une plateforme unique, avec des KPI personnalisables et une assistance réactive.

La gestion déléguée permet aux DSI de reprendre le contrôle, sans surcharge de travail. Elle libère du temps pour les projets à plus forte valeur ajoutée, renforce la sécurité des usages et garantit une meilleure qualité de service aux utilisateurs finaux.

Par Virginie Thibault, Directrice des opérations de Saaswedo

