Le spécialiste français de l’optimisation de la performance IT, Saaswedo, veut assez radicalement transformer la manière dont les PME et les ETI gèrent leur digital workplace avec de nouvelles offres flexibles de « device as a service », adaptées à leurs besoins spécifiques.

Saaswedo, entreprise française leader dans la gestion de la performance durable de la Digital Workplace, annonce de nouvelles offres d’infogérance des flottes mobiles pour les PME et les ETI. Connue pour son expertise en matière de pilotage de la digital workplace, notamment dans les secteurs liés aux télécommunications, Saaswedo élargit son horizon en offrant des services adaptés aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

Dans un marché où les petites structures manquent souvent de ressources internes pour gérer efficacement leur flotte mobile, Saaswedo propose trois packages d’infogérance pour simplifier et optimiser la gestion de flotte, un domaine souvent jugé complexe et chronophage.

Pack Essential : La Gestion Simplifiée

Le Pack Essential est conçu pour gérer les aspects quotidiens du parc mobile, tels que les commandes de lignes, les modifications d’abonnements, ou encore la gestion des lignes opérateurs. Ce service inclut un rapport trimestriel détaillé, offrant aux clients une vision claire sur la composition, l’utilisation et les coûts de leur flotte mobile.

Pack Pro : Une Vision Élargie et Responsable

Le Pack Pro enrichit l’offre Essential avec un portail de gestion permettant une vision globale du parc et la mesure de l’empreinte carbone des équipements utilisés. Cette fonctionnalité souligne l’engagement de Saaswedo envers la durabilité et la responsabilité environnementale.

Pack Premier : Analyse Financière pour une Optimisation Maximale

Le niveau le plus élevé, Pack Premier, intègre les services des deux premiers packs et y ajoute une analyse financière approfondie. Ce service vise à aider les organisations à réduire leurs coûts grâce à la rationalisation des équipements et des usages.

Virginie Thibault, en charge des prestations d’infogérance chez Saaswedo, explique que « l’équipement des collaborateurs se généralise et multiplie le nombre de terminaux et de lignes. Les mouvements de personnel nécessitent une surveillance permanente du parc et des démarches fastidieuses de reprise des terminaux, résiliation de lignes, etc., mais également de déploiement des terminaux et des applications, de traitement de pannes et SAV, de perte, de vol et de gestion de fin de vie. Notre nouvelle offre d’infogérance a été créée pour répondre à ces besoins. Ainsi, à partir d’un guichet unique, nos équipes d’experts sont en mesure de prendre en charge l’ensemble des actes nécessaires à la bonne gestion des flottes mobiles. »

