Les employés n’attendent plus l’approbation pour booster leur productivité avec l’IA : ils agissent. Le Shadow AI, c’est l’alerte rouge d’un terrain qui va plus vite que sa hiérarchie. C’est aussi une chance inédite de repenser l’adoption de l’IA au service de tous.

Le constat est alarmant, mais révélateur : 76% des employés reconnaissent contourner les procédures officielles pour utiliser des outils d’intelligence artificielle tiers. Ce chiffre, loin d’être anodin, sonne comme un avertissement : la soif de productivité alimentée par l’IA est en train de déborder du cadre établi, créant une brèche béante dans la sécurité et la cohérence des opérations.

Des préoccupations divergentes entre les employés et la direction

Pourquoi un tel engouement pour le Shadow AI ? La réponse est simple : ces employés ont compris avant certaines équipes dirigeantes le potentiel révolutionnaire de l’IA. Ils perçoivent en effet cette technologie comme un levier de productivité fondamental, capable de transformer leur travail et de les rendre plus efficaces. Face à la lenteur, voire à l’absence de déploiement d’outils officiels, ils choisissent d’avancer, de prendre les devants, quitte à s’affranchir des règles.

Cependant, cette initiative, bien que compréhensible, est loin d’être sans risque. L’utilisation de l’IA en dehors du cadre défini par l’entreprise crée une vulnérabilité critique. Elle perd notamment le contrôle des données sensibles, qui peuvent se retrouver exposées à des risques de fuite ou d’utilisation abusive. La cohérence dans l’exécution du travail est également compromise, chaque employé utilisant des outils et des méthodes différents. Enfin, la connexion entre les renseignements sur les clients et les actions est rompue, empêchant une vision globale et cohérente de la relation client.

Un cadre intelligent pour une productivité optimale dans toute l’entreprise

Face à ce phénomène, la tentation pourrait être de restreindre l’utilisation de l’IA, de revenir à un contrôle strict et de bannir les outils tiers. Ce serait pourtant là une erreur stratégique majeure. L’IA est une force imparable, et tenter de la contenir reviendrait à freiner l’innovation et à se priver d’un avantage concurrentiel crucial.

La véritable solution réside dans l’intégration intelligente de l’IA au sein de l’entreprise. Il est en effet impératif de proposer aux employés des outils performants, sécurisés et intégrés aux systèmes existants. Cette approche proactive implique la mise en place d’une gouvernance claire et transparente de l’IA, définissant des politiques d’utilisation, des protocoles de sécurité et des formations adéquates pour l’ensemble du personnel. Ainsi, l’entreprise crée un environnement où l’IA est perçue comme un allié, un outil puissant mis à disposition de tous pour améliorer leur travail et stimuler l’innovation. Cela se traduit par une augmentation significative de la productivité, car les employés peuvent automatiser des tâches répétitives, analyser des données complexes plus rapidement et prendre des décisions plus éclairées. De plus, une IA intégrée, validée et gérée de manière centralisée permet de garantir la conformité aux réglementations en vigueur au sein de l’entreprise, de protéger les données sensibles et de minimiser les biais potentiels – des éléments essentiels au maintien d’une expérience client transparente et optimale.

Le Shadow AI est un symptôme d’un besoin criant d’intégration de l’IA au sein des entreprises françaises. Il est donc temps de passer d’une approche réactive et restrictive à une stratégie proactive et intégrée. En embrassant l’IA de manière responsable et en la mettant à la disposition de tous les employés, les entreprises pourront non seulement maîtriser les risques liés au Shadow AI, mais aussi libérer tout le potentiel de cette technologie révolutionnaire et propulser leur productivité vers de nouveaux sommets. L’avenir appartient à ceux qui sauront dompter l’IA, et non à ceux qui tenteront de la museler.

Par Yves Bourgoin, Senior Sales Leader, Corporate & Enterprise chez HubSpot France

