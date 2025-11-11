Choisir un hébergeur et externaliser son IT ne revient plus à cocher des cases : il faut marier débit, sécurité et conformité tout en gardant vos données au plus près. HDS/ISO pour les régulés, PUE et énergie bas carbone pour la RSE, résilience pour l’exploit. L’objectif : un partenaire capable d’évoluer avec votre roadmap.

La digitalisation de l’ensemble des activités dans la sphère professionnelle amène les entreprises à repenser leur mode de gestion et à se doter de nouveaux outils pour piloter leurs opérations quotidiennes. Dans ce contexte, il faut aussi noter que la tendance à l’externalisation du SI est en forte accélération et que nombre de datacenters voient désormais le jour sur tout le territoire. Si l’on peut se réjouir d’un tel maillage, il faut toutefois bien étudier les offres du marché. En effet, n’oublions pas que confier l’hébergement de son SI, de ses applications et de ses données à une structure externe ne peut se faire à la légère.

Bien définir son besoin

Il n’existe pas un, mais des hébergements. Il faut donc bien faire le tour de son projet pour identifier l’offre d’hébergement et le prestataire qui sera en mesure d’y répondre. Ainsi, certains secteurs réglementés nécessiteront de se tourner vers des datacenters bénéficiant d’agréments et de badges qualité. Nous pourrions ainsi évoquer le sujet des données de santé avec la norme HDS par exemple. Mais nous pouvons aussi évoquer les certifications cyber et autres de type ISO 27001, 22301, 900. À ces éléments viennent aujourd’hui s’ajouter d’autres critères comme la durabilité et l’efficience énergétique qui deviennent de nouveaux critères de choix pour les entreprises dans le cadre de leurs stratégies RSE.

Concilier performance, confiance et souveraineté

Garantir l’excellence opérationnelle, la performance et la sécurité doit aujourd’hui être une priorité pour les professionnels de l’hébergement. Mais ce n’est pas tout, si proposer des infrastructures de confiance est une chose cela ne peut suffire. Une logique de proximité et de souveraineté est aussi un facteur qui permettra de différencier les acteurs et de faire un choix éclairé. N’oublions pas qu’externaliser ses assets IT est un projet de fond qui doit être réalisé dans une logique de long terme.

Opérer des datacenters nécessite donc de réaliser de forts investissements et de s’adapter aux normes et standards du marché. C’est une assurance d’offrir une qualité de service premium à tout type d’acteurs (des plus simples à ceux qui évoluent sur des secteurs complexes).

Ces quelques éléments mettent clairement en avant que le marché de l’hébergement et des datacenters connait de fortes disparités qu’il est nécessaire de parfaitement évaluer avant de faire son choix. Comme souvent, il n’y a pas nécessairement des bonnes ou des mauvaises offres, mais des offres spécifiques qu’il faut comprendre et transposer à son activité. Une chose est néanmoins évidente, opter pour un acteur qui intègre des standards qualité de premier plan est l’assurance de s’appuyer sur un partenaire à long terme qui saura s’adapter à son projet dans le temps.

____________________________

Par Jimmy Mouraud chez Alphalink