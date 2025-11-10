Avec GravityZone Security Data Lake, Bitdefender centralise et analyse la télémétrie issue des environnements IT et cloud pour améliorer la détection des menaces et réduire les coûts liés à la gestion des données. Une approche qui questionne le modèle économique des SIEM traditionnels.

Bitdefender est l’un des rares acteurs de la cybersécurité aussi connu et apprécié dans le grand public que dans les entreprises. Pour ces dernières, GravityZone, la plateforme de cybersécurité unifiée de Bitdefender, est conçue pour protéger les terminaux, les réseaux et les environnements cloud grâce à une combinaison de technologies EPP, EDR et XDR. Elle est née au début des années 2010 comme solution centralisée de protection des endpoints et s’est progressivement enrichie pour devenir une suite complète couvrant la détection avancée, la réponse aux incidents et la gestion des risques.

Bitdefender y ajoute une nouvelle brique assez novatrice qui ouvre tout un nouveau potentiel de cyber-résilience aux entreprises clientes de cette plateforme. L’éditeur lance GravityZone Security Data Lake et Data Lake for Managed Detection and Response (MDR). Ces deux solutions visent à rationaliser la collecte et l’analyse de données de sécurité dispersées entre endpoints, réseaux et environnements cloud.

L’objectif vise à réduire la surcharge d’alertes et le coût des données ingérées qui font gonfler la facture des plateformes SIEM classiques.

Traditionnellement, les entreprises s’appuient sur des SIEM pour centraliser leurs journaux et détecter les menaces. Mais ces systèmes sont souvent lourds, coûteux et saturés d’alertes, ce qui engendre une fatigue opérationnelle et un manque de visibilité. GravityZone Security Data Lake change la donne en proposant une architecture flexible qui hiérarchise intelligemment les données, permettant de garder un accès complet et instantané aux informations critiques tout en optimisant le stockage. Cela signifie que les équipes de sécurité peuvent interroger aussi bien des données récentes que des historiques sans subir les lenteurs ou les coûts prohibitifs des solutions classiques.

L’originalité de l’approche tient au fait que Bitdefender ne se contente pas d’ajouter un outil de plus : il intègre directement ce data lake dans sa plateforme GravityZone, déjà riche en fonctionnalités EPP, EDR et XDR. Cette intégration native permet de corréler les signaux internes avec des télémétries externes, d’ajouter du contexte et d’améliorer la précision des détections. En pratique, cela réduit le bruit, élimine les angles morts et accélère les investigations, ce qui est un changement radical par rapport aux environnements fragmentés où chaque outil fonctionne en silo.

Centralisation et contextualisation des signaux

GravityZone Security Data Lake se connecte à la suite de sécurité unifiée GravityZone, qui comprend déjà la protection des endpoints (EPP), la détection et la réponse (EDR, XDR) et la sécurité cloud native.

Cette architecture combine analyse comportementale, corrélation inter-sources et stockage hiérarchisé. Les journaux sont organisés entre différents niveaux de stockage — « chaud », « tiède » ou « archive » — pour maintenir un accès rapide aux données récentes tout en maîtrisant les coûts.

L’enjeu est autant technique qu’économique : permettre aux équipes de sécurité et aux analystes MDR de rechercher des données historiques, d’y ajouter du contexte, et d’en extraire des corrélations exploitables sans multiplier les outils.

Réduction des angles morts et simplification de la conformité

En consolidant les journaux de multiples outils de sécurité, le data lake de Bitdefender vise à combler les lacunes de visibilité souvent constatées dans les environnements hybrides. Les fonctions de recherche en temps réel et d’archivage automatisé doivent également simplifier les obligations d’audit et de conformité.

Selon Andrei Florescu, président du Bitdefender Business Solutions Group, cette centralisation vise à « produire un renseignement pertinent plus efficacement ». Elle doit aussi aider les équipes SOC, MSSP et MDR à réagir plus vite et à mieux prioriser les incidents.

Ainsi, GravityZone Security Data Lake repense l’équilibre entre performance et coût. Là où les SIEM traditionnels facturent au volume de données ingérées, ce qui devient rapidement insoutenable, Bitdefender introduit une logique de tiering qui distingue les données « chaudes » immédiatement exploitables des données archivées moins critiques. Ce modèle hybride offre le meilleur des deux mondes : une recherche en temps réel pour les incidents urgents et une conservation économique pour les besoins de conformité et d’audit.

Si GravityZone Security Data Lake est conçu comme une extension native de la plateforme GravityZone.qui donne aux équipes de sécurité internes une visibilité complète, Data Lake for MDR, lui, en reprend toute la logique mais l’oriente vers les services managés de Bitdefender. Ici, le data lake devient un outil au service des analystes du SOC Bitdefender, qui peuvent exploiter la télémétrie consolidée pour enrichir leurs enquêtes, corréler les signaux internes avec des données externes et accélérer la réponse aux incidents. L’idée est que les clients qui délèguent leur sécurité à Bitdefender bénéficient de la même puissance de corrélation et de visibilité, mais avec l’expertise humaine en plus. Ce modèle permet aux équipes MDR de réduire les angles morts, de détecter plus tôt les menaces et de fournir des rapports contextualisés aux entreprises.

Les nouvelles offres GravityZone Security Data Lake et Data Lake for MDR sont disponibles dès à présent dans plusieurs niveaux de service GravityZone.

Ce lancement positionne Bitdefender face à des acteurs tels que Splunk, IBM QRadar ou Microsoft Sentinel, sur un marché où la valeur ne réside plus uniquement dans la collecte massive de données, mais dans leur rationalisation et leur exploitation intelligente.

