Tenexa obtient la validation de son dossier J0 dans le cadre du processus SecNumCloud. Cette avancée confirme l’ambition de l’entreprise sur le marché du cloud de confiance et pose la question de sa capacité à rivaliser avec les acteurs européens déjà installés.

Tenexa, société française de services IT active dans le cloud souverain, la cybersécurité et l’infogérance, avance dans son parcours de qualification SecNumCloud avec la validation sans réserve de son dossier J0 par l’ANSSI. Cette étape marque l’entrée officielle dans la phase d’instruction qui pourrait aboutir, au mieux, à une qualification à l’été 2026.

Pour les DSI, cette démarche reste un indicateur de maturité dans un marché où la conformité aux exigences SecNumCloud devient un prérequis pour les projets sensibles.

Ce que la qualification impliquerait

SecNumCloud représente aujourd’hui le niveau le plus élevé d’exigences en matière de sécurité, de souveraineté et de contrôle juridique. Il garantit, entre autres, une isolation stricte des environnements, une gestion exclusive des données dans l’Union européenne et une protection contre les législations extraterritoriales. Autrement dit, il constitue un filtre sévère qui exclut de facto la plupart des clouds non européens.

Tenexa met en avant son Cloud Privé Horizon, déjà opéré uniquement en France par ses équipes internes réparties entre Colombes, Roissy et Lille. L’infrastructure est certifiée ISO 27001, ISO 20000 et HDS V7. Ces éléments dessinent un socle technique solide, mais la qualification SecNumCloud impose un niveau supplémentaire, difficilement atteignable et réservé à un nombre très limité d’acteurs.

Une ambition affichée face à une concurrence concentrée

La démarche de Tenexa intervient alors que les offres qualifiées restent rares et majoritairement portées par des acteurs publics ou des groupes très capitalisés. Le marché du cloud de confiance reste dominé par quelques initiatives françaises et européennes qui tentent d’exister face à l’emprise technologique des hyperscalers américains.

L’enjeu, pour Tenexa, est désormais de démontrer qu’un opérateur à taille intermédiaire peut atteindre ce niveau d’exigence tout en maintenant un modèle économique soutenable.

Des déclarations mesurées mais révélatrices

Alors que la confiance se gagne sur des preuves tangibles plutôt que sur des intentions, la certification SecNumCloud est devenu un vrai critère de différenciation pour les Clouds français. « Cette validation du dossier J0 par l’ANSSI marque une étape majeure pour Tenexa, celle de l’entrée dans le processus vers une qualification SecNumCloud. Elle concrétise notre engagement à offrir aux organisations publiques et privées une alternative souveraine et compétitive face aux offres non européennes. L’obtention de la qualification SecNumCloud viendra couronner plusieurs années d’investissement dans la sécurité, la conformité et l’innovation, et positionnera Horizon parmi les rares clouds privés français qualifiés sur le marché, » conclut Stéphane CLEMENT, Président du Groupe Tenexa.

