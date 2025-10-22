Tenexa, ESN française spécialisée dans les solutions numériques, dévoile une plateforme d’IA souveraine combinant RAG et LLM. Entièrement hébergée en France, elle promet aux entreprises une exploitation plus sûre et transparente de leurs données, tout en garantissant la conformité réglementaire.

Tenexa, entreprise de services numériques en forte croissance, enrichit son offre en lançant une intelligence artificielle dite « souveraine », conçue pour un usage professionnel et intégralement opérée dans ses propres data centers situés en France.

Basée sur une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) couplée à un (ou plusieurs) grand modèle de langage (LLM), cette solution dénommée Tenex-IA vise à transformer les documents internes des entreprises en informations exploitables, vérifiables et conformes aux exigences réglementaires.

L’enjeu est double : permettre aux organisations d’exploiter leurs données sans dépendre de services d’IA étrangers, et garantir que l’ensemble des traitements, y compris la génération de texte, s’effectue localement. La plateforme s’appuie sur le Cloud souverain Horizon, certifié ISO 27001, ISO 20000 et HDS, gage de sécurité et de confidentialité.

Une IA de confiance, made in France

En présentant cette offre, Tenexa entend répondre à une inquiétude croissante dans les entreprises : la fuite potentielle de données sensibles via les IA grand public.

« L’IA classique n’est pas conçue pour l’entreprise », rappelle Stéphane Clément, président de Tenexa. Selon lui, 80 % des données produites dans les organisations demeurent inexploitées, faute d’outils adaptés, tandis que l’usage non encadré de solutions comme ChatGPT ou Claude expose les collaborateurs à des risques de non-conformité au RGPD.

La proposition de Tenexa s’inscrit donc dans une logique de relocalisation technologique : centraliser, sécuriser et exploiter les données internes sans jamais les transférer hors du territoire. L’objectif affiché est d’accroître la productivité tout en maintenant la maîtrise totale des accès et des droits.

Cette initiative illustre la volonté des acteurs français du numérique de se positionner face aux géants américains de l’IA, dans un contexte où la question de la souveraineté des données devient stratégique.

Si Tenexa n’est pas seule sur ce créneau — plusieurs éditeurs et infrastructures souveraines comme NumSpot ou Scaleway explorent des approches similaires — sa promesse d’une IA générative « de confiance » totalement hébergée en France vise à séduire les directions informatiques, juridiques et RH qui hésitent encore à franchir le pas de l’automatisation cognitive.

