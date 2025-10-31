Cette semaine dans InfoNews Hebdo, l’emission qui déchiffre l’actualité IT, Microsoft 365 enterre le no-code au profit d’agents Copilot, Adobe bascule Photoshop en mode agentique, Windows Server subit une faille WSUS critique, le CEA allume l’ordinateur quantique photonique « Lucy » de Quandela, et OpenAI redessine sa structure et son partenariat avec Microsoft. Pendant ce temps là, l’Europe s’emmêle les pinceaux sur sa souveraineté numérique.

Bienvenue dans InfoNews Hebdo, l’émission qui trie l’important du bruit de l’actualité IT pour les DSI. Et comme souvent depuis deux ans, c’est encore l’IA qui secoue le petit monde de l’IT et bien au delà.

Au menu, deux séismes « agentiques » : chez Microsoft 365, l’IA ne se contente plus d’assister, elle construit vos apps et automatise vos workflows, un basculement qui signe la fin du no-code tel qu’on le connaissait. De son côté, Adobe suit la même trajectoire : Photoshop se pilote désormais en langage naturel avec un assistant capable d’enchaîner des tâches créatives de bout en bout, pendant que Firefly gagne en réalisme et en intégration.

Côté cybersécurité, la semaine est marquée par l’alerte rouge sur Windows Server : une vulnérabilité WSUS « wormable » pousse au correctif immédiat et repose la question de l’exposition des services hérités.

Bonne nouvelle pour la souveraineté et la R&D quantiques : le CEA met en service Lucy, l’ordinateur quantique photonique de Quandela, jalon concret vers des workflows HPC-quantique européens.

Enfin, OpenAI et Microsoft actent un nouvel équilibre capitalistique et de propriété intellectuelle qui sécurise l’accès aux modèles tout en clarifiant la gouvernance jusqu’en 2032.

Enfin le Dossier de la semaine essaye de prendre de la hauteur sur le référentiel européen du cloud souverain : outil de clarification ou baromètre biaisé

AU SOMMAIRE :

En bref

Microsoft 365 : l’IA remplace le no-code

Les agents Copilot App Builder et Workflows transforment une description en appli et en automatisation : la création logicielle devient un dialogue.

>> C’est la fin du No-Code : Chez Microsoft 365, l’IA crée les apps pour vous !

Adobe MAX 2025 : Photoshop passe en mode agentique

Un assistant intégré orchestre calques, retouches et recommandations, tandis que Firefly monte en résolution et s’ouvre à des modèles partenaires.

>> MAX 2025 : Adobe réinvente Photoshop en mode agentique

>> Adobe MAX 2025 : l’IA s’invite partout, mais la créativité garde la main

Windows Server : alerte WSUS

Une faille critique, aisément exploitable et exploitée en chaîne, impose un patch express et une remise à plat de l’exposition des services de mise à jour.

>> Windows Server sous le feu des attaques : les RSSI en alerte rouge

Quantique : Quandela livre « Lucy » au CEA

12 qubits photoniques dans le TGCC pour accélérer des cas d’usage concrets et pousser le HPC-quantique européen.

>> Alice & Bob et NVIDIA unissent QPU et GPU pour le calcul quantique

OpenAI–Microsoft : nouvel accord majeur

OpenAI devient PBC, Microsoft prend 27 % et prolonge ses droits d’accès aux modèles ; gouvernance et IP sont clarifiées.

>> OpenAI et Microsoft trouvent un nouvel accord majeur

>> OpenAI lance de nouveaux modèles ouverts pour des IA plus sûres

Le Dossier

Souverain ou pas souverain ?

L’UE propose un score de souveraineté des offres cloud : méthode utile pour cadrer les achats publics ou grille qui favorise, de fait, les hyperscalers ? Décryptage, impacts et points de vigilance pour les DSI.

>> Cloud Sovereignty Framework : 10 % de souveraineté juridique, 90 % de débats

Rendez-vous

Matinales IT for Business du 19 novembre 2025 : Quelle infrastructure cloud pour une organisation plus performante ?

Comment intégrer le souverain, aligner IA et plateformes : questions concrètes, retours d’expérience et arbitrages.

>> Les Matinales IT For Business – Quelle infrastructure cloud pour une organisation plus performante ?

Interstellaire

Nvidia au-delà des 5 000 Md$

Première mondiale : portée par la frénésie IA et les annonces GTC, Nvidia franchit le cap des 5 000 milliards $ de capitalisation. C’est plus que le PIB de la France!

>> 5000 milliards de dollars de valorisation : Nvidia défie les lois de la gravité économique… mais jusqu’où ?