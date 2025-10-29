La deeptech française Alice & Bob continue d’explorer le potentiel de sa technologie quantique à base de qubits de chat mais lorgne déjà vers les futures machines quantiques tolérantes aux pannes. Elle signe un partenariat avec NVIDIA autour de NVQLink, une architecture ouverte reliant processeurs quantiques et GPU en temps réel. Les deux partenaires semblent convaincus que cette technologie peut accélérer la mise au point d’ordinateurs quantiques tolérants aux pannes, enjeu clé pour l’informatique du futur.

La start-up Alice & Bob, connue pour sa spécialisation dans les qubits dits « de chat » et ses travaux sur la tolérance aux pannes, annonce cette semaine renforcer sa collaboration avec NVIDIA à l’occasion du lancement de NVQLink, présenté cette semaine au GTC de Washington. Cette architecture ouverte permet l’intégration directe des processeurs quantiques (QPUs) dans des boucles de rétroaction en temps réel avec les GPU de NVIDIA. Objectif : orchestrer simultanément calcul quantique et traitement classique pour accélérer la mise au point de qubits logiques réellement stables.

Sur le papier, NVQLink ouvre un nouveau terrain de convergence entre calcul haute performance et expérimentation quantique. En combinant compilation GPU, décodage en direct et recalibration dynamique, la plateforme vise à réduire la latence entre l’électronique de contrôle et les GPU tout en restant compatible avec plusieurs types de qubits. En clair, elle promet d’unifier ce qui était jusqu’ici réparti entre ASIC, FPGA et contrôleurs dédiés.

Un pas vers la maturité des architectures FTQC

Pour Jérémie Guillaud, vice-président firmware chez Alice & Bob, cette intégration marque une étape déterminante : « NVQLink s’attaque enfin aux couches critiques du calcul quantique tolérant aux pannes : l’orchestration logique, le décodage et la calibration en direct. »

Il estime que cette évolution rapproche l’entreprise de la faisabilité des architectures FTQC (Fault-Tolerant Quantum Computing), qui ne sont encore que théoriques.

L’annonce s’inscrit dans la continuité des travaux communs menés autour de Dynamiqs, l’outil de simulation haute performance d’Alice & Bob, déjà adossé à la plateforme NVIDIA CUDA-Q. Avec NVQLink, les deux partenaires espèrent réduire encore les délais entre la recherche et les applications exploitables, notamment pour la conception de qubits logiques stables, élément central du calcul quantique industriel.

Vers une convergence quantique-classique

L’informatique quantique ne se fera pas sans informatique classique. Elle sera, au moins dans un premier temps, une sorte d’accélérateur aux machines d’aujourd’hui. Et il ne faudrait pas que l’ordinateur classique devienne le goulot d’étranglement du calcul quantique. D’où l’idée de s’appuyer plus directement sur la puissance des GPU. Et c’est exactement cette vision que Nvidia pousse et veut simplifier. « Les chercheurs veulent désormais une intégration plus étroite et une latence minimale pour transformer les qubits expérimentaux en ressources de calcul réelles. NVQLink et CUDA-Q forment la passerelle nécessaire pour relier QPU et GPU dans un cadre unifié » déchiffre Tim Costa, directeur général de l’activité quantique chez NVIDIA.

L’annonce met également en lumière la montée en puissance des plateformes logicielles ouvertes dans un secteur encore dominé par des architectures propriétaires. En rapprochant les approches matérielles et logicielles, NVQLink pourrait remodeler la compétition mondiale pour l’ordinateur quantique tolérant aux pannes domaine où Alice & Bob rivalise avec des acteurs comme IBM, Google Quantum AI ou Quantinuum.

