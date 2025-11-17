Insight veut faire passer l’IA générative du POC à la production avec Insight IA, une offre de services et outils orientée retour sur investissement. En s’appuyant sur ses acquisitions et ses propres usages internes d’IA, le groupe promet aux DSI des projets plus courts, moins coûteux et mieux alignés sur la stratégie métier. Objectif : sortir enfin des pilotes interminables et relier les investissements IA à des gains mesurables.

Intégrateur de solutions technologiques présent dans le monde entier, Insight Enterprises accompagne depuis des années les DSI sur l’infrastructure, le cloud et les services managés. Le groupe annonce le lancement en Europe d’Insight IA, une suite de services qui assemble conseil stratégique, ingénierie IA et « accélérateurs » de déploiement. L’ambition affichée est de guider les entreprises du concept au retour sur investissement, en capitalisant sur des centaines de projets déjà réalisés par ses experts et ingénieurs y compris à l’occasion de sa propre transformation interne.

Ce lancement répond à un constat documenté par le dernier rapport EMEA d’Insight sur la maturité IA. Selon cette étude, la confiance des entreprises dans l’IA agentique progresse nettement : 57 % des organisations se disent très confiantes dans la fiabilité de l’IA autonome pour leurs processus clés. Pourtant, environ six entreprises sur dix restent bloquées au stade pilote ou expérimental et seuls quelques pourcents déclarent avoir véritablement intégré l’IA à l’échelle de l’organisation.

Insight cherche à transformer ses recettes IA internes en offre standardisée

Insight IA se positionne donc comme une réponse à ce « puragatoire du pilote » qui mobilise des budgets, des équipes et de la donnée sans produire de transformation durable. L’offre regroupe un cadre méthodologique, des outils « natifs IA » et des équipes spécialisées avec la promesse de réduire les délais et sécuriser les décisions d’investissement. Il ne s’agit plus de lancer des expérimentations ponctuelles, mais de disposer d’un cadre qui relie directement cas d’usage, architecture, gouvernance des données et retour sur investissement.

« Nous proposons une nouvelle manière d’agir avec l’IA », explique Joyce Mullen, Présidente et CEO d’Insight. « Après avoir accompagné des clients de tous secteurs dans leur adoption de l’IA et transformé nos propres opérations, nous avons identifié les leviers décisifs pour démarrer efficacement. Par exemple, nous avons développé un outil IA qui simplifie la phase de cadrage des projets, permettant à nos clients de réaliser des économies tout en accélérant la création de valeur. De plus, Inspire11 – notre dernière acquisition – dispose de processus propriétaires qui renforcent encore cette dynamique, avec un pilotage centré sur les résultats concrets. »

Derrière le discours, Insight joue une carte stratégique. En agrégeant les savoir-faire de NWT, d’Amdaris et d’Inspire11, l’entreprise cherche à se poser en interlocuteur unique pour les DSI qui veulent bâtir une feuille de route IA sans multiplier les consultants et les intégrateurs.

Rapid IA, du concept au prototype en moins d’une semaine

Au centre de l’offre Insight IA se trouve Rapid IA, une méthodologie express qui promet de transformer une idée en prototype fonctionnel en moins de cinq jours ouvrés. Son objectif est double : permettre de relancer des démarches IA souvent enlisées dans des ateliers exploratoires sans fin et fournir aux décideurs des preuves tangibles avant de s’engager dans un déploiement industriel.

Concrètement, Rapid IA commence par un travail resserré de compréhension des enjeux métiers. Les équipes d’Insight travaillent ensuite avec des ingénieurs de terrain pour construire rapidement une solution qui soit déjà prête à être industrialisée. L’approche se veut centrée sur les résultats, avec la livraison non seulement d’un prototype opérationnel mais aussi d’une feuille de route de mise à l’échelle.

« Rapid IA commence par une compréhension fine des enjeux métiers », explique Adrian Gregory, Président d’Insight EMEA. « Nos ingénieurs terrain interviennent rapidement pour construire des solutions prêtes à être industrialisées. Cette approche change la façon de penser les usages et permet de mieux connecter les entreprises à leurs clients, d’accélérer la croissance intelligente et de gagner en efficacité. »

L’offre Insight IA se présente comme un cadre pour traiter ces sujets mais les détails concrets d’implémentation demeurent à éprouver : jusqu’où ce format (annoncé en cinq jours) permet-il d’adresser les enjeux de qualité de données, de sécurité, de gouvernance et de conduite du changement qui, dans la plupart des organisations, freinent autant que la technologie elle-même?

Le témoignage de FirstPoint Logistics, client d’Amdaris (filiale d’Insight), illustre le type de projet que le groupe veut généraliser. L’entreprise a mis en place, avec l’appui des équipes Insight, un agent conversationnel prenant en charge les échanges avec fournisseurs et chauffeurs pour le suivi des opérations, la résolution d’incidents et l’onboarding de nouveaux partenaires. Selon Chris Standeven, directeur général de FirstPoint Logistics, cette automatisation aurait réduit d’environ 30 % la charge de travail des équipes, désormais davantage concentrées sur la qualité de service. La société a également déployé un modèle de tarification dynamique piloté par IA, ajustant automatiquement les prix selon des critères tels que la distance, la demande et la disponibilité des ressources.

Une bataille des plateformes d’industrialisation de l’IA

En lançant Insight IA, l’intégrateur confirme que la bataille autour de l’IA ne se joue plus seulement sur les modèles, mais sur la capacité à les déployer à l’échelle en les employant à bon escient pour en tirer de la valeur. Pour les DSI, l’intérêt de cette annonce tient moins au branding de la nouvelle offre qu’à la promesse d’une méthodologie structurée et réplicable, adossée à des retours d’expérience concrets.

La démarche d’Insight s’inscrit dans un climat global où éditeurs et hyperscalers s’inquiètent de la multiplication des études démontrant les difficultés de passage des POC en production. Les hyperscalers poussent leurs propres kits d’accélération, les éditeurs sectoriels multiplient les solutions verticalisées et les cabinets de conseil proposent des frameworks qui couvrent stratégie, gouvernance et industrialisation.

La pression liée au retard d’adoption en Europe pourrait cependant ouvrir un espace pour des acteurs capables de combiner conseil, intégration et exploitation au quotidien, avec des engagements clairs sur les résultats. C’est sur ce terrain, résolument opérationnel, qu’Insight veut se démarquer avec son offre Insight IA.

