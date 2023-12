Partenaire de longue date de Microsoft et Azure et plus récemment d’AWS, Insight élargit son champ de compétences Cloud vers Google Cloud en acquérant un spécialiste du cloud de Google, SADA.

Depuis quelques années, l’intégrateur Insight a enclenché une transformation en accompagnateur des projets numériques de ses clients à grands coups d’acquisitions dans les domaines du Cloud et de la cybersécurité.

Cette semaine, le groupe annonce l’acquisition de SADA. L’annonce serait probablement passée plus en silence si cette société de conseil en technologie et cloud n’avait pas été reconnue six fois de suite « Partenaire Google Cloud de l’année ».

De quoi faire basculer en un clin d’œil Insight – partenaire réputé proche de Microsoft et du cloud Azure (non sans raison puisqu’il a été élu partenaire mondial 2023 Microsoft Solution Assessments et détient plus de 65 prix Microsoft Partner of the Year) – en acteur phare de l’écosystème cloud de Google ! SADA est en effet partenaire « Google Cloud Premier » avec 10 spécialisations Google Cloud, y compris la sécurité, l’infrastructure, la migration vers le cloud, l’analyse de données, le développement d’applications, l’intelligence de localisation et les technologies ML (Vertex AI).

Cette acquisition marque une étape significative dans la stratégie d’Insight, consolidant sa position en tant qu’intégrateur de solutions multicloud de premier plan. SADA apporte une expertise cruciale à Insight, enrichissant ses offres Cloud pour ses clients. Cette alliance renforce la position d’Insight en tant que fournisseur de solutions et services dans les domaines du Cloud, des données, de l’intelligence artificielle (IA), de la cybersécurité et de l’edge computing, dans les principaux écosystèmes hyperscale mondiaux, incluant Microsoft Azure, Google Cloud et Amazon Web Services (AWS).

« Le partenariat de SADA avec Google Cloud améliorera notre capacité à servir les clients qui opèrent sur plusieurs Clouds, et à accélérer l’adoption de technologies largement recherchées comme GenAI », affirme ainsi Dee Burger, président d’Insight Amérique du Nord. « Avec cette acquisition, nous faisons un grand pas en avant pour devenir le principal intégrateur de solutions, axé sur les segments les plus critiques de la croissance du marché – cloud, données, IA, cybersécurité et edge. En outre, nous ajoutons également les clients Google Cloud de SADA à notre portefeuille, ainsi que des ressources commerciales et techniques spécifiques à Google Cloud. »

Avec cette acquisition, Insight ajoute environ 850 professionnels spécialisés dans Google Cloud à son équipe mondiale de plus de 14 500 collaborateurs répartis dans 26 pays. Elle lui permet surtout de mieux surfer sur la tendance multicloud et d’accélérer sa stratégie de croissance vers les services et le cloud.

